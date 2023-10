Israel Adesanya azt tervezi, hogy hosszabb szünetet tart az MMA versenyzésben, miután elvesztette a UFC középsúlyú bajnoki címét Sean Strickland ellen.

Adesanya az elmúlt években a legaktívabb harcosok közé tartozott. Az utóbbi 20 hónapban öt bajnoki mérkőzést vívott. Élvezte a lehetőséget, hogy gyakran léphet ketrecbe, de úgy érezte, hogy kezdte magát utolérni, és ezt tükrözte a Strickland elleni hatalmas vereség, amivel szeptemberben, a UFC 293-on elvesztette a középsúlyú övet.

„Ez előtt a meccs előtt nagyon úgy voltam vele, hogy 'Tudom, hogy a karrierem végére értem, ezért szeretnék annyi meccset csinálni, amennyit csak tudok, mert tudom, hogy végeztem ezzel és hiányozni fog. Próbálok annyit küzdeni, amennyit csak tudok. De ezután a meccs után, és ismétlem, 14 hónap és négy meccs után, nem csak a meccsekről van szó, hanem az edzésekről és mindenről. Az (Alex) Pereira elleni meccs előtt sérülésekkel küzdöttem, ezt láthattátok. Nem keresek kifogásokat. Strickland azért győzött le engem, mert ő volt a jobb bunyós aznap este. Jól végezte a munkáját. Jó csapat állt mögötte. Most időt szánok arra, hogy vigyázzak magamra, és hosszú ideig nem fogok harcolni. Biztosan nem fogok visszavonulni, mert ismerem magam - nem fogok így távozni. Ismerem magam. De ha mégis, akkor is jól vagyok. Semmi mást nem kell bizonyítanom. De tudom, mit tehetek, és mit változtathatok az életmódomon, hogy a testem alkalmazkodjon ahhoz, amire szükségem van. Meg fogom gyógyítani magam. Sokáig nem fogtok most látni” - mondta Adesanya a "The Rock" podcastben.

Adesanya nem mondott pontos menetrendet vagy lehetséges ellenfeleket a visszatérésére. A Strickland elleni címvesztés után kiderült, hogy Adesanyát alig 18 nappal a UFC 293 előtt megállították és megvádolták ittas vezetéssel. Bocsánatot kért a rossz döntéseiért, és megfogadta, hogy a jövőben változtatni fog. Adesanya elmondta, hogy örömmel veszi a lehetőséget, hogy kicsit hátradőlhet, különösen, ha ez lehetőséget ad jó barátjának, Kamaru Usmannak, hogy megpályázza a középsúlyú övet. Usman az Abu-Dhabiban megrendezésre kerülő UFC 294-en Paulo Costa helyett fog 10 napos határidővel Khamzat Chimaev ellen küzdeni. Dana White, a UFC vezérigazgatója azt mondta, hogy a győztes Strickland ellen fog harcolni legközelebb a bajnoki címért.

Nem biztos benne, hogy a UFC felkereste, hogy rövid határidővel megküzdjön Chimaevvel, de Adesanya elmondta, hogy amúgy sem vállalta volna el.

„Biztos vagyok benne, hogy felhívták a csapatom, de ők jelezték, hogy nem fogok harcolni.”

Borítókép: Getty Images