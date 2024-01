Khamzat Chimaev egy időben azt állította, hogy simán tud havonta harcolni, amihez egy ideig ragaszkodott is, de aztán jöttek az egészségügyi problémák, amelyek rengeteg inaktivitást hoztak magukkal.

Így Khamzat most már csak évente körülbelül egyszer tud küzdeni, ami nyilvánvalóan nagyon kevés. Ennek azonban oka van, amit Wolf most elárult.

„Nagyon beteg voltam. Megsérült a kezem, így nem tudtam azonnal visszatérni. Csak azt szeretném elmondani mindenkinek, hogy én jobban szeretném magam látni a ketrecben, mint ti. Imádom ezt a munkát. El fogom végezni, és bebizonyítom, hogy én vagyok a legjobb. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, és remélhetőleg hamarosan újra edzésbe állhatok" - ismerte el Chimaev az egészségügyi problémáit.

Valójában a Chimaev vs Usman meccs után úgy volt, hogy Kahmzat Stricklanddel megy a címért, de végül a Strickland vs Du Plessis meccset erősítették meg, és most már tudjuk, hogy miért. Ugyanis Chimaevnek egészségügyi problémái voltak és vannak, amelyek nagyon korlátozzák őt.

A problémák ellenére Chimaev az év legnagyobb eseményén szeretne ott lenni, amit áprilisban rendeznek meg. „UFC 300, mondd meg Dan White-nak, hogy hozza össze” - mondta határozottan Khamzat.

Borítókép: Getty Images