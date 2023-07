A UFC könnyűsúlyú szupersztárja, Justin Gaethje arról nyilatkozott, hogy szerinte mi a legnagyobb kihívás a UFC könnyűsúlyú bajnoka, Islam Makhachev számára.

Gaethje a hétvégén a UFC 291-en fog harcolni, ahol lehetősége van arra, hogy ő legyen a következő BMF bajnok, amikor Dustin Poirier elleni visszavágóját vívja. Az első összecsapásuk mindig is legendás csataként fog élni, és azonnal klasszikussá vált. A rajongók csak remélni tudják, hogy a második harcuk is hasonlóan alakul, de a két bunyós képességeit és stílusát tekintve gyakorlatilag semmi kétség nem fér hozzá, hogy így lesz.

A CBS Sports Shakiel Mahjourinak adott interjújában Justin Gaethje-t arról kérdezték, hogy szerinte mi lehet Islam Makhachev "legnagyobb kihívása", és nem habozott a válaszával. Először is kimondta a nyilvánvalót: hogy Alexander Volkanovski lenne az eddigi legnagyobb kihívása.

„Ha abból indulunk ki, amit tudunk, akkor Volkanovski lesz az, mert már küzdött vele, és az egy nagyon szoros meccs volt" - mondta Justin Gaethje Mahjourinak.

Gaethje azonban egy nagyon jó érvet is felhozott. Makhachev már találkozott Oliveirával, de Dustin Poirierrel és vele nem. Justin Gaethje és Dustin Poirier kétségkívül a következő legnagyobb harcosok a divízióban Oliveira mellett. És a könnyűsúly felső kategóriájának képzettségi szintje mellett bármelyik mérkőzés tényleg bárhogyan alakulhat. "Én még sosem harcoltam ellene, de Poirier sem. Szerintem Volkanovski jelenleg a legnagyobb akadálya. De alig várom, hogy ott álljak vele szemben, biztosan tudom, hogy ő nem Khabib (Nurmagomedov), és ezt be is akarom bizonyítani" - zárta Justin Gaethje.

Borítókép: Getty Images