A UFC 297 sajtótájékoztatóján Sean Strickland és Dricus Du Plessis között kialakult feszültség a nézőtéren is fellángolt szombaton a UFC 296-on.

Miután sok személyeskedő szóváltás történt Strickland és Du Plessis között, ahogy a csütörtöki Las Vegas-i sajtótájékoztatón felépítették az összecsapásukat, a T-Mobile Arénában valahogy egymás közvetlen közelében ültek a küzdelem estéjén. Ám mondhatni meglepetésre fizikai összetűzésbe keveredtek, és a UFC harcos Jared Gordon azt állította, hogy Strickland "átugrott az üléseken", hogy megtámadja Du Plessis-t.

The best angle of DDP vs Strickland just dropped #UFC296 @SpinninBackfist pic.twitter.com/2vL9EieMA7