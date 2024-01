A Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) elnöke, David Feldman pozitív jövőképet vázolt fel a szervezet előtt, amely hamarosan fontos befektetést kaphat. Feldman a Sportsnautnak adott exkluzív interjúban elmondta, hogy már a közeljövőben számítanak egy befektetési megállapodásra, és a február 2-i eseményükön a csapat további tagjai mellett befektetési szakemberek is részt vesznek, ami erősítheti a szervezet pénzügyi helyzetét.

A BKFC érdeklődésének középpontjában két neves harcos áll, köztük Nate Diaz, aki 15 év után hagyta el az UFC-t, hogy más karrierlehetőségeket keressen. Diaz, aki augusztusban egy bokszmeccsen veszített Jake Paul ellen, nem valószínű, hogy a BKFC-ben folytatja, Feldman szerint, mivel korábbi sérülései miatt nem szeretné további sérüléseket kockáztatni.

Jorge Masvidal, egy másik népszerű harcos, szintén szerepel a BKFC érdeklődési körében. Masvidal, aki promóterként is tevékenykedik, az UFC 287-en jelentette be visszavonulását, de még nem erősítette meg visszatérésének részleteit. Feldman megjegyezte, hogy Masvidal részvétele a sportág fejlődéséhez járulhat hozzá, és bár van egy tervezett meccse, ami Nate Diaz ellen lehet, nem zárta ki, hogy Masvidal a BKFC-ben is megjelenhet a jövőben.

Ez a két harcos, Diaz és Masvidal, korábban az UFC 244-en találkozott egymással, ahol Masvidal orvosi megállás miatt nyert Diaz sérüléseinek köszönhetően. Feldman szavaiból kiderül, hogy mindkét harcos potenciális jövőbeli résztvevője lehetne a BKFC-nek, bár Diaz részvétele kevésbé valószínű.

Borítókép: Steven Ryan/Getty Images