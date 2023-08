Dillian Whyte ismét hajlandó végigmenni minden vizsgálaton, hogy tisztázza a nevét. A veterán nehézsúlyú kihívó ártatlannak vallotta magát a karrierjét övező legújabb drogvizsgálati fejleményben. A Matchroom Boxing szombaton kora este jelentette be, hogy Whyte-t eltiltották az augusztus 12-re tervezett Anthony Joshua elleni visszavágójától, miután egy véletlenszerű drogteszt pozitív eredményt mutatott egy tiltott szerre vonatkozóan.

Mind maga a teszteredmény, mind pedig a eltiltásának a híre váratlanul érte a britet.

„Megdöbbenve és lesújtóan értesültem a VADA által készített jelentésről, melyben velem kapcsolatos kedvezőtlen eredményeket találtak. Csak ma reggel értesültem róla. Azt is csak most láttam, hogy a mérkőzést törölték, anélkül, hogy a döntés meghozatala előtt esélyem lett volna ártatlanságom bizonyítására. Minden kétséget kizáróan megerősíthetem, hogy sem ebben a táborban, sem életem során nem szedtem a bejelentett szert. Teljesen ártatlan vagyok, és azt kérem, hogy adjanak időt arra, hogy ezt bebizonyítsam anélkül, hogy bárki elhamarkodottan következtetéseket vonna le, vagy hogy a média pereskedne velem” - mondta Whyte.

A Matchroom Boxing megerősítette, hogy erőfeszítéseket tesznek Joshua ellenfelének biztosítására.

„Ragaszkodtam a 24/7-es VADA-teszteléshez erre a mérkőzésre, ahogyan azt önként és saját költségemen tettem az összes mérkőzésemen sok-sok éven át. Nem ez az első eset, hogy olyan szerrel kapcsolatban kapok kedvezőtlen eredményt, amelyet soha nem szedtem, és ahogy legutóbb is tettem, ismét be fogom bizonyítani, hogy teljesen ártatlan vagyok. Addig is, csak annyit tehetek, hogy kifejezem rendkívüli csalódottságomat a bokszrajongóknak, akik lemaradnak a biztosan nagyszerű eseményről."

