Alig több mint egy évvel az Anthony Joshua elleni második győzelme óta Oleksandr Usyk megerősítette azt, amit sokan már az első meccs előtt is sejtettek.

Joshua és Usyk 2021-ben és 2022-ben 24 menet taktikai háborút vívott egymással. Az ukrán balkezes mindkét meccsből győztesen került ki, hogy előbb megnyerje, majd megvédje a Joshua által begyűjtött WBA, WBO és IBF világbajnoki címeket.

Az első összecsapásuk volt mindössze Usyk harmadik nehézsúlyú mérkőzése, miután a cirkálósúlyban való tisztogatás és a vitathatatlan bajnoki cím megszerzése után feljebb lépett. Először Chazz Witherspoon ellen küzdött Chicagóban, és hetedik menetes kiütéssel nyert, majd 2020 októberében a Wembleyben Derek Chisora ellen aratott egyhangú pontozásos győzelmet.

