A WBA, IBF, IBO, WBO nehézsúlyú világbajnok Oleksandr Usyk már javában edzőtáborozik az augusztus 26-án, a lengyelországi Wroclawban Daniel Dubois ellen esedékes kötelező címmérkőzésére.

Amennyiben nyer, Usyk reméli, hogy a következő mérkőzése a WBC bajnok Tyson Fury ellen lesz. Fury október 28-án Szaúd-Arábiában vesz részt egy sportágak közötti bokszmérkőzésen, ahol a korábbi UFC világbajnok Francis Ngannou lesz az ellenfele.

Fury és Usyk az év elején komoly tárgyalásokat folytatott, de nem tudtak megegyezni a visszavágó anyagi feltételeiről.

„Az egész világ látni akarja a Fury és köztem zajló mérkőzést. Lehet, hogy a „rossz” brit bokszolóval nézek most szembe, de ez a módja. Ez az út része, és ha most ez az angol áll az utamba, akkor szembe kell néznem vele. Fury szerintem egy nagyszerű ember, remek apa és sportolóként is briliáns. Az egyetlen dolog, amit mondhatok, hogy túl sok beszél a tettek helyett. Az egész világ látni akarja az Oleksandr Usyk és Tyson Fury mérkőzését, és nekünk meg kell csinálnunk. Az emberek belefáradtak a beszédbe. Cselekednünk kell” - mondta Usyk a TNT Sportsnak.

Borítókép: Mikey Williams/Top Rank Inc a Getty Images