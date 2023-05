A 34 éves Fury azóta nem küzdött, hogy tavaly decemberben megállította Derek Chisorát a trilógiai mérkőzésükön. Úgy tervezte, hogy áprilisban ringbe lép, egy Oleksandr Usykkal vívandó, vitathatatlan mérkőzésen, de a két fél nem tudott megegyezni a visszavágó anyagi feltételeiről. Furyt ezután arra terelték, hogy júliusban a Wembley Stadionban bokszoljon, de két potenciális ellenfél is kiesett.

A korábbi egyesített bajnok Andy Ruiz túl sok pénzt kért. Szóba került Zhang Zhilei, de ez a lehetőség kútba esett, amikor Joe Joyce aktiválta az azonnali visszavágó záradékot – bosszút akart állni a kínai bunyós ellen nemrég elszenvedett vereségért.

„Idén és jövőre nagy meccseket szeretnék vívni. Van egy vitathatatlan mérkőzés a láthatáron az összes övért Oleksandr Usyk ellen. Erről már jóval több mint egy éve folynak a tárgyalások. Vannak más nagy meccsek is, szóval jelenleg is dolgozunk néhány lehetőségen. Úgy volt, hogy beszélünk a Zhang elleni meccsről, de Joe Joyce aktiválta a visszavágó záradékát, így ők ketten fognak most harcolni, és talán a győztes kap egy esélyt, hogy később megküzdjön velem.”Tyson Fury hajlandó komolyan megvizsgálni annak lehetőségét, hogy Ausztráliában rendezzen világbajnoki címmérkőzést.

Fury jelenleg Ausztráliában tartózkodik, hogy szurkoljon közeli barátjának, a korábbi WBO-bajnok Joseph Parkernek, aki most szerdán Faiga Opelu ellen lép ringbe.

„Szeretnék itt rendezni egy mérkőzést, ezért a következő napokban fel-alá fogok járni az országban, és különböző stadionokat fogok megnézni. Száz százalékig komolyan gondolom” – mondta Fury a Fox Sportsnak.







