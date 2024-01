Turki Alalshikh nyitott arra, hogy anyagilag támogasson egy Anthony Joshua-Tyson Fury mérkőzést, még akkor is, ha Fury kétszer is kikap Oleksandr Usyk ellen.

A szaúd-arábiai Általános Szórakoztatási Hatóság elnöke, aki az elmúlt hónapokban a bokszvilág számos legnagyobb meccsét teljes egészében finanszírozta, nem fog lemondani olyan mérkőzésekről, amelyekről úgy véli, hogy a bokszrajongók még akkor is látni akarják, ha a bunyósok veszítenek. Alalshikh még mindig lát arra esélyt, hogy összehozzanak egy Joshua-Deontay Wilder mérkőzést, amelyre végül március 8-án került volna sor a rijádi Kingdom Arénában, ha Joseph Parker nem győzi le egyhangú pontozással Wildert a december 23-i mérkőzésükön.

A 42 éves Alalshikh ugyanezt a megközelítést fogja alkalmazni a Fury-Joshua mérkőzésen, ha Usyk legyőzi Furyt a nehézsúlyú címegyesítő mérkőzésükön február 17-én a Kingdom Arénában. Az angol Fury és az ukrán Usyk a hírek szerint kétmeccses megállapodásban egyeztek meg, így a vesztes élhet az azonnali visszavágó jogával még idén.

Hacsak a Fury-Usyk nem végződik döntetlennel vagy mérkőzés nélküli eredménnyel, a győztes lenne a sportág első teljesen egyesített nehézsúlyú bajnoka a négy öves korszakban. Ha Fury győz, kétszer kellene nyernie Usyk ellen, mielőtt biztosítaná a régóta tárgyalt, nagy érdeklődéssel várt összecsapást Joshuával, akinek március 8-án Francis Ngannou-t kellene legyőznie ahhoz, hogy megőrizze helyét, hogy esélyt kapjon Fury vagy Usyk ellen. Ha a kameruni Ngannou legyőzi az angol Joshuát, és Fury legyőzi Usykot, akkor egy Fury-Ngannou visszavágó nyilvánvalóan az IBF, IBO, WBA, WBC és WBO bajnoki címekért folyó, egyszeri mérkőzéssé válna. Ngannou elképesztően megszorongatta Furyt profi bokszbemutatkozásán, amelynek során a harmadik menet végén egy balhoroggal padlóra küldte Furyt, mégis megosztott döntéssel kikapott október 28-án a Kingdom Arénában.

Alalshikh a DAZN Ade Oladipójának adott interjúban, kifejtette véleményét ezekről a potenciális nehézsúlyú mérkőzésekről.

„Látni akarjuk a Fury-Usyk mérkőzést és annak eredményét, valamint a Fury [és] Usyk közötti visszavágót. És utána Tyson Fury-t akarjuk látni Ngannou ellen, vagyis az emberek ezt szeretnék. Ha Fury nyer, Joshua ellen is megnéznék, de Usyk győzelme esetén jöhetne a harmadik meccse Joshua ellen. És még ha Usyk nyer, az emberek akkor is látni akarják Tysont Joshua ellen. Új stratégiával, ötletekkel és elképzelésekkel érkezünk. A legjobb mérkőzéseket, amelyeket a rajongók látni akarnak jó áron biztosítani akarjuk. Nem akarunk időt vesztegetni. Tyson Fury 35 éves körülbelül, Joshua 33 körül van, azt hiszem. Usyk 36, Wilder 38, Beterbiev most lesz 39. Miért vesztegetjük az időt? Az embereknek látniuk kell ezeket a nagy csatákat. Remélem, Wilder visszatér. Volt az a pletyka, hogy március 8-án lett volna a Joshua – Wilder meccs, de láttuk az eredményeket és Wilder mostani fizikai állapotát. Nem lenne ésszerű most ez a párosítás. Azt akarjuk, hogy visszatérjen. Parker remek munkát végzett, elképesztő showt csinált, ő az egyik legjobb bokszoló, aki visszatért.”

Borítókép: Getty Images