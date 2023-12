Ryan Garcia elismerte, hogy az Oscar Duarte elleni szombati houstoni mérkőzése "nagyon kemény" volt.

Elvégre Garcia először harcolt azóta a Gervonta Davis elleni áprilisi TKO veresége óta, Duarte pedig a szokásosnál is keményebb visszatérő ellenfél volt. Duarte robosztus volt és soha nem állt le. A nyolcadik menet elején hatalmas lendületben volt, de Garcia mindenkit emlékezetetett a menet végére, hogy mekkora ütő.

Garcia rengeteget mozgott, de a 8. menet végén, amikor a füttykoncertek elhangzottak, megtalálta azt a bizonyos találatot, egy fejre mért balhoroggal, amely Duarte vesztét okozta.

„Elkaptam egy ellenhoroggal. Csak le kellett lassítanom a lendületét. Lendületbe jött, én pedig azt gondoltam, hogy valahogyan le kell lassítanom” – mondta Garcia.

Pillanatokkal később Garcia egy csomó ütést osztott ki, amelyek közül több is betalált és térdre kényszerítette Duartét. Duarte úgy tűnt, hogy összeszedi magát, miközben hallgatta a számolást, de túl sokáig várt és a tiltakozása ellenére ki lett számolva. És minden baj ellenére, amit Duarte okozott neki, Garcia mindezt egy újabb szemet gyönyörködtető KO győzelemmel tette semmissé. Garcia kétségtelenül a boksz egyik legnagyobb sztárja, de sokan még nem tudják, hogy képes-e felvenni a versenyt az elittel 140 fontban (kisváltósúlyban).

„Ha Rolando „Rolly” Romero ezt akarja, akkor hajrá. Építkezzünk tovább, aztán mehetünk Devin Haney és az összes többi elit ellen, akár Teofimo Lopez. Lépésenként kell haladnunk.”

Romero az, aki a következő lehet. És a pimasz power-puncher Garciának az első világbajnoki címért való küzdelmet jelentené. Romero egyetlen vereségét tavaly Davis ellen szenvedte el a hatodik menetben TKO-val. Azonban ő még nem egy elit harcos, hiszen az ESPN top 10-es listáján kívül van 140 fontban, miután májusban vitatott kilencedik menetes TKO győzelmet aratott Ismael Barroso felett. Még Garcia is jelezte szombaton, hogy Romero megérdemelte a vereséget "attól az öregembertől", utalva a 40 éves Barrosóra.

De egy Romero elleni győzelem még mindig Garcia karrierjének legnagyobb győzelmét jelentené. Legjobb győzelme továbbra is a 2021-es, Luke Campbell elleni hetedik menetes TKO siker, ahol Garcia a padlót is megjárta. Davis ellen Garcia egy testütést követően egy térdre rogyva számolták ki. Garcia a héten elmondta, hogy sérült bordával lépett ringbe azon a mérkőzésen. Davis egy elit bunyós, az ESPN 9. számú bokszolója. Egy vereség "Tank" Davis ellen nem jelenti azt, hogy Garcia nem tud az elit szinten versenyezni. Most egy másik ilyen bokszoló ellen kell bizonyítania, hogy valóban képes rá. Akár Haney, Lopez vagy valaki más ellen, Garciának egy napon a legjobbakkal kell majd szembenéznie, hogy folytathassa felfelé vezető útját, és továbbra is a bokszvilág egyik legnagyobb sztárja maradhasson.

Még mindig csak 25 éves, és először harcolt edzője, Derrick James vezetésével.

„Ebből fogunk építkezni, és csak egyre jobbak leszünk" - mondta Garcia. "Elkötelezett vagyok, hogy világbajnok legyek".

Ha ezt a célt el tudja érni, és ezt Romero ellen meg is tudja tenni, akkor Garcia egy lépéssel közelebb kerülne ahhoz, hogy megvalósítsa a benne rejlő lehetőségeket. A többi várhat egy másik napra. Egyelőre Garciának félre kell tennie az Oscar De La Hoyával fennálló promóciós nézeteltéréseit, és arra kell koncentrálnia, hogy az edzőteremben fejlődjön.

Addig is továbbra is ő marad a sportág egyik legnagyobb sztárja, függetlenül attól, hogy ki mit gondol a képességeiről.

„Úgy érzem, hogy ott vagyok az első három, négy legnagyobb bokszsztár között" - mondta Garcia októberben az ESPN-nek. "Ha körbe mész, megkérdezed az embereket a nevemről, tudni fogják. Tényleg, a bokszban már ismertté tettem magam, ami áldás. Csak az számít, hogy az első ötben legyek. Mivel még sok év áll előttem ebben a sportban, határozottan én lehetek a boksz arca.”

Borítókép: Carmen Mandato/Getty Images