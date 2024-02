A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megerősítette, hogy fenntartja a 40 éves korhatárt az ökölvívásban, így Manny Pacquiao, a bokszlegenda nem versenyezhet a párizsi olimpián.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) nem hajlandó szabálymódosításra a 2021-ben visszavonult Manny Pacquiao kedvéért, aki 45 évesen szeretett volna részt venni a párizsi olimpiai bokszversenyeken.

A NOB, amely most már közvetlenül felügyeli az olimpiai ökölvívást, egy vasárnapi közleményben tudatta a Fülöp-szigeteki olimpiai tisztviselőkkel, hogy a sportág 40 éves korhatárát nem változtatják meg. Ez a döntés akkor is érvényben marad, ha a Fülöp-szigeteki csapat a múltban többször is eredményesen szerepelt az olimpiákon, így nem jogosult a "univerzális" nevezési lehetőségre, amely kisebb országok sportolóinak nyújtana esélyt a részvételre.

Pacquiao, aki a bokszsportban nyolc különböző súlycsoportban szerzett világbajnoki címekkel vált legendává, így nem állíthatja próbára magát az olimpiai ringben.

