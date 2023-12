A jubileumi ob 24 fináléját két részletben rendezték meg a Nemzeti Sportcsarnokban, melynek lelátói megteltek az aranymeccsekre, az esti program kezdetén pedig a legendás Roy Jones Jr. köszöntötte a döntő résztvevőit és a közönséget.



Az első felvonás során a női meccsek voltak túlsúlyban. A "legkönnyebb" dolga pedig Magyarország első női olimpiai kvótásának, Hámori Lucának volt, mivel a 66 kilogramm másik finalistája, Nagy Ramóna az elődöntőben kézsérülést szenvedett, így nem tudott ringbe lépni. Hámori vállsérüléssel bokszolta végig az ob-t, mely után a jövő héten műtét, majd egy-két hónap kihagyás vár rá.

Az esti program egészen kiváló meccseket hozott és az egész torna legnagyobb szenzációját. A férfiak 57 kilogrammos kategóriájának toronymagas esélyese az Európa-bajnoki bronzérmes Veres Roland volt, aki a júniusi Európa Játékokon egyetlen mérkőzésre volt a párizsi kvóta megszerzésétől. Ezúttal viszont nagyon formán kívül bokszolt, riválisa, Koloszár Valentin láthatóan nagyon meglepte agresszív, nagy tempójú bokszával. Koloszár már az első menetben is nehézséget okozott Veresnek, a másodikban pedig egyértelmű fölénybe került, több nagy erejű tiszta találata volt, Verest pedig fogásért intették is. A meccs nagyon egyoldalú volt ekkor, majd a második szünet végén Veres edzője jelezte, hogy tanítványa feladja a küzdelmet.

Az este során a legnagyobb várakozás talán az 51 kilogramm fináléját előzte meg, amely be is váltotta a hozzá fűzött reményeket, ugyanis a címvédő Bernáth Attila látványos, sok ütéssel tarkított csatát vívott a tavaly az 54 kilósok között győztes Szaka Istvánnal. Az összecsapáson Szaka volt a kezdeményező, végig ő ment előre, Bernáth pedig kontrabokszra rendezkedett be. A két sportoló kilenc percen át élvezetes csatát vívott, a végén mindketten ünnepeltették magukat, később viszont csak Szaka lehetett igazán boldog, mivel egyhangú pontozással győzött. Bernáth pedig láthatóan értetlenül állt az eredmény előtt.



A nap meccse Szakáéké volt, a bajnokság kiütése viszont az 54 kilogrammos Virbán Gáboré, aki a döntő első menetében egy villámgyors jobb horoggal tisztán állon találta a honosítás alatt álló, ukrajnai Bilostoskyi Rostyslavot, aki elterült, majd ugyan felállt, de láthatólag megfogta az ütés, a mérkőzésvezető pedig nem engedte tovább a meccset.

Az elmúlt napokban remeklő tinédzserek közül a 18 éves Gémes Levente (71 kg) jó mérkőzésen legyőzte Oroyowve Isaacot és megszerezte karrierje első felnőtt bajnoki címét. A 19 esztendős Énekes Dominiknek ugyanakkor meg kellett elégednie az ezüstéremmel, mivel a 67 kilósok döntőjében egyhangú pontozással kikapott Buza Rafaeltől.

