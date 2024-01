A legnagyobb bokszmeccseken általában bajnoki övek a tét, de néhány nagy meccsnél kevésbé kézzelfogható a jutalom. Ez volt a helyzet Jaime Munguia John Ryder elleni szombati, Phoenixben megrendezett szuperközépsúlyú főmérkőzésén is.

Munguia egy lenyűgöző teljesítményt akart nyújtani, hogy megszerezze a Canelo Alvarezzel, a bokszvilág legnagyobb sztárjával való nagyszabású mérkőzést. És meggyőző volt, hiszen négyszer padlóztatta Rydert, köztük kétszer a 9. menetben, amikor a mérkőzés véget ért.

Amikor Ryder a negyedik leütés után talpra tántorgott, Munguia a kötelek közé szorította, és folytatta a támadást. Ryder egyik segítője egy törülközővel a kezében felmászott a ring szélére, hogy véget vessen a küzdelemnek, de Wes Melton bíró nem látta őt. A hivatalos személyek ezután megszólaltatták a gongot, hogy Melton a menet 1:25-jénél megállítsa a verést.

Vajon Munguia teljesítménye elég lenyűgöző volt ahhoz, hogy kiérdemelje a találkozót Alvarezzel? Ryder májusban küzdött Alvarezzel, és bár Rydert egyszer padlóztatta, de végig bírta a párharcot. Ezt követően Munguia a legnagyobb tisztelettel szólt honfitársának.

„Ez egy nagyszerű küzdelem lesz a mexikóiak között" - mondta a 27 éves tijuanai Munguia egy tolmácson keresztül. "És ha Canelo esélyt ad nekünk, megtiszteltetés lesz vele egy ringben lenni".

Munguia nagyon agresszív volt egész mérkőzésen. A vakmerő múltjával ellentétben azonban türelemről és higgadtságról tett tanúbizonyságot, amit talán új edzője, Freddie Roach tanított neki. Bár Ryder ellenállt, Munguia végig a keményebb ütéseket vitte be, és fokozatosan fárasztotta le ellenfelét. Munguia ezután azt tette, amit mindig is tett: Erőszakosan fejezte be a meccset.

Borítókép: Cris Esqueda/Golden Boy/Getty Images