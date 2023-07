A bokszedzőből lett televíziós szakértő, Teddy Atlas volt az első ember, aki a későbbi világbajnok Mike Tysont edzette, és kegyetlenül őszintén nyilatkozott Iron Mike karrierjéről.

Atlas maga is a Hall of Fame edzője, Cus D'Amato mellett dolgozott, aki végül minden idők legfiatalabb világbajnokává tette Tysont. De előtte Atlas volt az, aki 12 és 15 éves kora között formálta Tysont. Ennek azonban hirtelen vége szakadt, amikor Atlas meghallotta a pletykákat, hogy Tyson állítólag szexuálisan zaklatta az egyik családtagját, és egy pisztolyt fogott Tysonra, majd a füle mellett elsütötte, figyelmeztetésként, hogy soha többé ne tegyen ilyet. Atlas-t kirúgták a Catskill Boxing Clubból, és a pár soha többé nem dolgozott együtt. Tyson mindig is azt állította, hogy Atlas azért rántotta elő a fegyvert, mert elhagyta D'Amatót, és azt akarta, hogy hozzá menjen edzeni.

A YouTube-on megosztott videóban használt idézetekben Atlas darabokra szedi Mike Tyson karrierjét, és azt állítja, hogy valójában csak öt rendes meccse volt, azonban egyiket sem nyerte meg.

„Tyson tehetsége elképesztő volt, a fizikai képességei elsöprőek voltak, a tehetsége annyira fölényes volt, hogy a többi dologra soha nem koncentráltak. Csak ütötte ki a fickókat, soha nem tesztelték, hogy mennyi van benne. Számomra egy bunyó addig nem bunyó, amíg nincs ellenállás, valami, amit le kell győzni. Bármi is legyen az igazi rekordja, öt ellenfél volt képes kicsit is felvenni vele a versenyt, öt igazi küzdelme volt, és mind az ötször elbukott. Életében csak öt igazi meccse volt, és ötből nulla a mérlege.”

Mielőtt megromlott a kapcsolatuk, Atlas és Tyson közel álltak egymáshoz, ahogy az egy ritka videón is látszik, amelyen a könnyező fiatal Tysont vigasztalja.

Borítókép: Focus on Sport/Getty Images