Logan Paul egy könnyed döntő győzelem felé haladt, amikor ellenfele, Dillon Danis az utolsó menetben MMA mozdulatokat alkalmazva hatalmas verekedésbe kezdett a ringben.

Danis mintha egy guillotine fojtást szeretett volna bemutatni, de a földön találta magát, ahol ellenfele ütései elől kellett kitérnie, akit egy biztonsági őr gyorsan visszahúzott. Conor McGregor csapattársa ütéseket kezdett szórni a biztonságiak felé, mielőtt többen, köztük Jake Paul, beugrottak a ringbe, hogy tömeges verekedést indítsanak el.

