Anthony Joshua szombaton Robert Helenius ellen fog bokszolni, miután ellenfele, Dillian Whyte "kedvezőtlen eredményt" kapott a múlt heti drogteszten.

A Joshua vs Whyte 2 egy nyolc éve készülő visszavágó lett volna, hiszen "AJ" 2015-ben legyőzte brit honfitársát. A szombati visszavágó a londoni O2 Arénában azonban meghiúsult, mivel a 35 éves Whyte a múlt héten megbukott egy doppingteszten.

Whyte ártatlannak vallotta magát, míg eleinte nem volt világos, hogy a 33 éves Joshua ringbe lép-e szombaton. De aztán promótere, Eddie Hearn ma reggel (augusztus 8.) egy bejelentéssel érkezett és a rajongók megtudták, hogy Helenius helyettesíti Whyte-ot.

