Anthony Joshua mereven Francis Ngannou-ra szegezte tekintetét, miközben a korábbi UFC-bajnok nyilvánosan megkérdőjelezte az ütésállóságát.

A nehézsúlyú duó hétfőn egy sajtótájékoztatón találkozott, hogy hivatalosan is megerősítsék a március 8-án a szaúd-arábiai Rijádban megrendezésre kerülő "Knockout Chaos" mérkőzésüket.

Mindkét férfi végig tisztelettudóan viselkedett egymással, de a dolgok kínossá váltak, amikor a műsorvezető Josh Denzel felhozta Ngannou legutóbbi megjegyzéseit Joshua álláról.

„Ha AJ bekap egy olyan ütést, mint Fury, nem garantálom, hogy feláll belőle. Azt hallottam, hogy nincs álla. Majd én kiderítem” - mondta a kameruni KO-művész a The MMA Hour című műsorban.

Anthony Joshua didn’t take his eyes of Francis Ngannou when The Predator discussed his him not having “a chin” pic.twitter.com/xSkgoOClaz