A korábbi egyesített nehézsúlyú király, Anthony Joshua dicsérő szavakkal illette új edzőtársait a svéd Otto Wallin elleni, december 23-án, szombaton a Szaúd-Arábiai Királyságban megrendezésre kerülő nagyszabású összecsapása előtt.

A brit sztár a hétvégén a rijádi Kingdom Arénában megrendezésre kerülő történelmi bokszest főszereplője lesz - élőben a DAZN PPV-n -, amelyen a világ legnagyobb világbajnokai és ellenfelei, köztük a Matchroom istállótársai, Dmitry Bivol és Jai Opetaia is részt vesznek. Joshua számára nem idegen a szaúd-arábiai küzdelem, hiszen 2019-ben a Diriyah Arénában egy felejthetetlen estén bosszút állt Andy Ruiz Jr. felett, hogy visszaszerezze nehézsúlyú koronáit, mielőtt 2022-ben a dzsiddai King Abdullah Sports City Arénában Oleksandr Usykot álította nehéz feladat elé, amit az ukrán megugrott.

A Watfordi Joshua a legújabb fő attrakciójára készülve a Királyságban Davison figyelő szemei alatt edzett olyanok mellett, mint a Matchroom korábbi WBA világbajnoka, Leigh Wood, a 2020-as tokiói olimpiai ezüstérmes és feltörekvő sztár, Pat McCormack és Shabaz Masoud - és a 34 éves Joshua azt mondja, elégedett az új edzéskörülményekkel.

„Ami a tábort illeti, minden bunyóst tisztelek - mondta Joshua a Matchroom Boxingnak. "Ők már előttem is ott voltak. Azzal, hogy odamentem, tisztában voltam vele, hogy tisztelnem kell az ő terüket. Nem úgy megyek be oda, mint a nagy Charlie, hogy 'igen, most már itt vagyok'. Nem, én mindenkit tisztelek ott, szeretettel mutatom meg nekik. Nagy támogatója vagyok a boksznak. Mindenki jól akarja csinálni és csak önmagát akarja hajtani. Ezzel az energiával mentem én is oda, gyerünk, hajtsuk magunkat, hogyan lehetnénk jobbak? Mindenkivel együtt dolgozom. Nagyon jó a légkör abban az edzőteremben. Örülök, hogy elég korán tudtam csatlakozni, és gyakorlatilag egy teljes edzőtáborral tudtam készülni a meccsre. Ezt a lehetőséget a világért sem akartam kihagyni."

A "leszámolás napján" a korábbi WBO világbajnok Joseph Parker a bronzbombázó és korábbi WBC világbajnoki címvédő Deontay Wilder ellen lép szorítóba, míg az IBF első számú kihívója, Filip Hrgovic Mark De Mori ellen küzd meg egy másik nehézsúlyú mérkőzésen. A WBA veretlen félnehézsúlyú világbajnoka, Bivol a manchesteri Lyndon Arthur ellen védheti meg az övét, míg a cirkálósúly királya, Opetaia a bromley-i Ellis Zorróval találkozik - és a 2012-es londoni olimpiai bajnok Joshua készen áll arra, hogy segítsen a világ bokszrajongóinak egy korai karácsonyi ajándékot szerezni.

„Ez a történelem legjobb bokszkártyája. Nem hiszem, hogy valaha is láttam volna ilyet. A legtöbb bokszkártyát ismered, elindítod, mászkálsz, telefonálsz, eszel, főzöl, és amikor jön a főmeccs visszarohansz a helyedre. Ezen a gálán az elejétől a végéig ülni akarsz.”



