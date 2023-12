A korábbi kétszeres világbajnok Anthony Joshua minden bizonnyal arra készül, hogy harmadszor is bajnoki címet szerezzen.

Szombat este Szaúd-Arábiában lép ringbe Joshua a kemény ellenfél Otto Wallin ellen. Egy győzelemmel Joshua a korábbi WBC-bajnok Deontay Wilder elleni 2024-es összecsapást harcolhatja ki. Persze ahhoz, hogy ez a viadal biztossá váljon, Wildernek meg kell nyernie a saját, ugyanezen a kártyán megrendezésre kerülő, Joseph Parker elleni mérkőzését is.

Joshua teljes mértékben Wallinra helyezte a hangsúlyt.

„Otto Wallin, ez a mi fókuszunk. Csak ő érdekel. Otto Wallin. Jól megdolgozta korábban Tyson Furyt, nagyszerű bunyós, tisztelet neki. Megadom neki a végső tiszteletet, még ha nem is érdemli meg, de gondolatban megadom neki" - mondta Joshua a Sky Sportsnak. „A legjobb verziómat akarom mutatni, és készen állok arra, hogy feljebb lépjek, győzni fogok.”

Egy Wallin, majd Wilder elleni győzelemmel Joshua ismét a címmérkőzés kapujába kerülne.

„Ez minden. Az a cél, hogy háromszoros nehézsúlyú világbajnok legyek. De az is, hogy domináns bunyós legyek, egy jobb bunyós. Ez azt jelenti, hogy a bajnoki cím ezt fogja követni. Egyszerűen csak dominánsabb és jobb bunyós akarok lenni. Jobb akarok lenni, mint az ellenfeleim és akkor természetesen a bajnoki cím is a derekam körül lesz. Erre vagyok hivatott. Megkérdőjeleztem magam, éppen ezért extra erőfeszítéséket tettem és most elégedett vagyok. Hozzuk ki ebből a legtöbbet. Koncentráljunk, és tegyük bele a szükséges munkát, amíg ezen az úton vagyunk. Mert nem akarok visszatekinteni és azt mondani, bárcsak többet tettem volna, amikor most lehetőségem van többet tenni. Itt van előttem a lehetőség.”

Joshua bevallotta, hogy nőtt az önbizalma azzal kapcsolatban, hogy mire lenne képes egy esetleges összecsapáson a WBC világbajnok Tyson Furyval - miután nemrégiben végignézte, ahogy Fury padlózik és küszködik az MMA veterán Francis Ngannou elleni crossover bokszmeccsen.

