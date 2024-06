Jake Paulnak ÚJ ellenfele van július 20-ra, mielőtt még az év későbbi részében megküzd Mike Tysonnal. Paul a tervek szerint július 20-án a texasi Arlingtonban található AT&T Stadionban lépett volna ringbe Mike Tyson ellen.

A mérkőzésüket azonban elhalasztották, miután a bokszlegenda fekélye kiújult a Miamiból Los Angelesbe tartó repülőútján. Az 57 éves legendának azt mondták az orvosok, hogy könnyítsen az edzésein, így kénytelen volt lemondani a nyári összecsapást. A Paul vs. Tyson mérkőzést november 15-re halasztották.

A „problémás gyerek” azonban július 20-án visszatér, majd az év vége felé találkozik Tysonnal. A Happy Punchhoz közeli források szerint Paul Mike Perryvel fog megmérkőzni.

BREAKING: Jake Paul vs Mike Perry set for July 20th, per sources close to Paul’s camp pic.twitter.com/vMMWztZzIh