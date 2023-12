December 23-án szombaton „Day of Reckoning” néven látványos ökölvívó-gálaműsort rendeznek Rijádban. Az eseményen részt vesz többek között Anthony Joshua, Deontay Wilder, Joseph Parker, Otto Wallin, Daniel Dubois és Filip Hrgovic is.

Hrgovic nagy favorit az ausztrál Marko De Mori ellen, és a mérkőzés után az IBF bajnoki övét támadja majd.

„Az elmúlt néhány év nehéz volt, de van egy olyan érzésem, hogy most jön el számomra a legjobb idő. Fiatal vagyok, veretlen, és úgy érzem, jövőre világbajnok leszek” – mondta a horvát bokszoló, aki 16 győzelméből 13-at kiütéssel ért el.

„Az IBF elrendelte, hogy a Tyson Fury és Oleksandr Usyk közötti mérkőzés győztesének velem kell megküzdenie, vagy le kell mondania a címről, ha visszavágót rendeznek. Annyi év várakozás után eljött az én időm, és készen állok arra, hogy kihasználjam a lehetőséget, amit kaptam, és a címért küzdjek.” – nyilatkozta.

"A következő öt évben én fogom uralni a bokszot"

A szombati eseményen menetrend szerint Hrgovic és De Mori már a második mérkőzésen, tehát 18:00 körül lépne ringbe. Az ausztrál De Mori (41) 41 győzelmet és két vereséget tudhat magáénak pályafutása során.

„Én vagyok a jövő. Jövőre megnyerem a világbajnoki címet, és ez a következő öt évben velem lesz. Ott van most ez a nagyszerű generáció Wilder, Usyk, Joshua és Fury, de szerintem mindannyian a végükhöz közelednek. Mindegyiküknek már csak néhány meccse van hátra. Szóval úgy gondolom, hogy a következő öt évben én fogom uralni a divíziót. Ez a célom, és hiszek benne. Nagy küzdelmek elé nézek” – véli a 31 éves bokszoló.

A december 23-i gála menetrendje:

1. Frank Sanchez vs. Junior Fa

2. Filip Hrgovic vs. Mark De Mori

3. Jai Opetaia vs. Ellis Zorro

4. Arslanbek Makhmudov vs. Agit Kabayel

5. Dmitrii Bivol vs. Lyndon Arthur

6. Daniel Dubios vs. Jarrell Miller

7. Deontay Wilder vs. Joseph Parker

8. Anthony Joshua vs. Otto Wallin

Borítókép: Mark Robinson/Matchroom Boxing via Getty Images