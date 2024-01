Malik Scott, a korábbi WBC nehézsúlyú világbajnok Deontay Wilder vezetőedzője úgy véli, hogy bokszolója számára rengeteg lehetőség van.

Szaúd-Arábiában Wilder 14 hónapos kihagyás után visszatérve egyhangú pontozásos vereséget szenvedett a korábbi WBO bajnok Joseph Parker ellen. A vereség rendkívül váratlan volt, sok nagy favoritnak gondolták Wilder az összecsapás előtt. A vereség kisiklatta a Wilder és a brit sztár, Anthony Joshua között tervezett mega-mérkőzést - a promóterek márciusra tervezték az eseményt Szaúd-Arábiában.

A 38 éves Wilder, aki az utolsó négy mérkőzésén 1-3-ra áll, válaszút elé került a karrierjét illetően. A veszélyes bunyós számára azonban még mindig vannak lehetőségek. Az egyik ilyen lehetőség a korábbi egyesített bajnok Andy Ruiz, aki ott volt a ring mellett Wilder Parker elleni mérkőzésén. Az év elején Ruiz és Wilder tárgyaltak arról, hogy megmérkőzzenek egymással, de nem tudtak megegyezni az anyagi feltételekben. Egy másik lehetőség Daniel Dubois, aki a Wilder-Parker előmérkőzésen legyőzte Jarrell Millert.

„Ki van még? Andy Ruiz még mindig keresi a lehetőségeket. Usyk és Fury egymással harcolnak. Daniel Dubois jelenleg nagyon jó helyzetben van. Van néhány srác, aki most jó pozícióban van. De ami számomra a legfontosabb, hogy Deontay rendben legyen, lelkileg, szellemileg és fizikailag is egyben - ez inkább az én gondom, mert tudom, hogy ha Deontay teljesen rendben van, akkor egyikük sem tudja legyőzni. Most a vereség és egy ilyen teljesítmény után nehéz bármit is mondani. A nagyobb képre koncentrálok, hogy lelkileg, mentálisan és fizikailag is rendbe jöjjön” - mondta Scott a FightHype.com-nak.

