A WBC nehézsúlyú világbajnok Tyson Fury világossá tette, hogy nem táplál semmilyen ellenszenvet az egyesített világbajnok Oleksandr Usykkal szemben.

Az év elején a csapataik komoly tárgyalásokat folytattak arról, hogy egy áprilisi időpontra, a londoni Wembley Stadionban rendezzenek egy vitathatatlan mérkőzést. Usyk beleegyezett, hogy az első összecsapáson 70-30 arányban Fury javára osztozzanak. Usyk azonban 70-30 arányú felosztást akart a saját javára, amennyiben győz, a visszavágóra. Fury kitartott amellett, hogy a visszavágó 50-50 arányban kerüljön kiosztásra - és ennek eredményeképpen a megbeszélések meghiúsultak.

Most arról szólnak a hírek, hogy a szaúd-arábiai Skill Challenge Entertainment promóciós cég egy igen nagy összegű ajánlatot fog tenni Furynak, hogy egy decemberi közel-keleti időpontban megmérkőzzön Usykkal. Usyk nemrég írt alá promóciós megállapodást a Skill Challenge-lel.

Fury továbbra is reménykedik abban, hogy Usykkal ringbe szállhat, hogy megkoronázzák a vitathatatlan bajnokot.

„Szívesen megküzdenék Usykkal a vitathatatlan koronáért. De jelenleg Usyk úgy fut, mint egy csaló, de nem tud elég gyorsan menekülni előlem. Az egyetlen ok, amiért ez a meccs még nem történt meg, az az, hogy Usyk több pénzt akar. De nem hibáztatom ezért, mert végül is ez egy rövid karrier és ez egy üzlet. Szóval, ez nem egy személyes dolog, hogy "utálom Usykot" vagy "ó istenem Usyk nem bokszolt velem", bármilyen okból kifolyólag. Ez szigorúan üzleti ügy. Usyk a nagy pénzre vár, arra a 100 millió dollárra, amit a szaúdiaktól kap a novemberi meccsért, vagy akármikor is lesz az. Tudom, hogy családos ember, és etetni kell a szájakat, úgyhogy sok szerencsét kívánok neki, ez nem személyes ügy, ez egyrészt sport, másrészt üzlet. De amikor végre találkozunk, akkor megsemmisítem őt, ez tény” - nyilatkozta Fury a Foxify Trade Twitter-felületén.

Borítókép: Getty Images