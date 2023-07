Frank Warren azt állítja, hogy Francis Ngannou – a korábban a UFC nehézsúlyú bajnok, de kezdő bokszoló – volt a legjobb elérhető opció Tyson Fury számára a naptárban.

Fury, a WBC nehézsúlyú világbajnoka október 28-án Szaúd-Arábiában fog összecsapni Ngannou-val egy nagy érdeklődéssel várt „crossover” mérkőzésen, amelyet a profi boksz szabályai szerint vívnak majd. A mérkőzés felkerül a rekordjaikra, de Fury címe a jelek szerint nem lesz tétje a mérkőzésnek. A mérkőzés bejelentése a hónap elején nagy vitákat keltett a sportvilágban.

Miközben a Fury-Ngannou mérkőzés anyagi szempontból hatalmas eseménynek ígérkezik, a kritikusok rámutattak, hogy messze nem egy komoly sporteseményről van szó. Fury esetében a problémát súlyosbítja, hogy a közelmúltban többszöri próbálkozás ellenére sem tudott megegyezni az év elején az egyesített nehézsúlyú bajnok Oleksandr Usykkal (WBA, WBO, IBF) a vitathatatlan nehézsúlyú koronáért. A két tábor egymásnak ellentmondó vádakkal illette egymást a tárgyalások megszakadásának okát illetően.

Egy nemrégiben adott interjúban Warren hajthatatlanul kitartott amellett, hogy csapata valóban megpróbált nemcsak Usykkal, hanem a korábbi bajnok Andy Ruizzal és Anthony Joshuával is összehozni egy mérkőzést, de végül a másik fél mindig visszautasította őket.

„Mit lehet tenni? Megpróbáltuk. Először is, kereskedelmi értelemben kell, hogy legyen értelme. Tudod, nem lehet, hogy Ruiz azt mondja, hogy 20 millió dollárt akar, és már jön is. Van egy olyan helyzet is, amikor nem úgy tűnik, hogy valaki címmérkőzést akar. Joshua sokkal inkább – most volt egy bemelegítő meccse – bokszolna egy olyan fickóval, akit Tyson már legyőzött, minthogy a WBC címért küzdjön 60/40 arányban. Gondolj bele, milyen hülyeségeket találnak ki kifogásoknak. Tavaly decemberben végigmentünk ezen az úton, rengeteg időt vesztegettünk rá. Az egyik ember a másik oldalon (Joshua tábora) őszintén beszélt erről, azt mondta, hogy soha nem gondolták komolyan, hogy akarják ezt a meccset. Joshuának akkoriban edzője sem volt. Ha ezt tudtuk volna, nem vesztegettünk volna rá időt. Mit is tehetnénk? A meccs, amit mindenki látni akar, beleértve minket és Tysont is, az a Usyk meccs, elfogadták az ajánlatot, majd elsétáltak. És azért mentek el, mert azt hitték, hogy jobb és nagyobb dolgok elé néznek” – mondta Warren a SecondsOutnak nyilatkozva.

Borítókép: Getty Images