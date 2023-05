Devin Haney a szombati meccsük előtt egy különleges odamondással gúnyolta Vaszilij Lomacsenkót: "(Neked) négy évvel ezelőtt kellett volna bokszolnod velem. Most már csak rosszabb lesz."

2019-ben még egészen másképp nézett ki a sportág élvonala, mint most. A Luke Campbell felett aratott győzelme után Lomachenko volt a világ legjobb bunyósa, legalábbis a nézők többségének szemében. A kétszeres olimpiai aranyérmes a népszerűsége csúcsán volt, és a mitológiája elérte a legnagyobb magasságokat. Nehéz volt bejelentkezni a Twitterre, vagy megnyitni egy bokszos üzenőfalat anélkül, hogy ne játszódtak volna le automatikusan Lomachenko videók, vagy ne folytak volna viták arról, hogy a csonka profi karrierje ellenére hogyan áll az örökranglistán.

Ez idő tájt Haney kezdte elnyerni a bokszközönség bizalmát. Devin és édesapja, Bill önálló karriert alakítottak ki, eleinte saját maguk finanszírozták Devin karrierjét, és a közösségi médiát használták arra a munkára, amit normális esetben egy teljes értékű promóciós iroda végezne. A ringbeli tulajdonságai - védekező képességei, éles ellenütései - és időnként az idősebb Floydhoz való stílusa miatt Haney-t az ifjabb Floydhoz hasonlították. Egyesek számára ez bók volt, de sokan felháborodtak, azt sugallva, hogy Haney egy délibáb, egy ügyes marketing termék, egy olyan csaló, aki soha nem váltja majd be a hozzá fűzött reményeket. Haney később leszerződött a nagy promóterekhez, a Matchroomhoz, a mai Top Rankhez, de a kezdeti "hype" nem egy üres ígéret volt, hanem maga Haney.

Amikor Haney 2019 szeptemberében legyőzte Zaur Abdullaevet, máris célba vette a sportág legmagasabban jegyzett bunyósát.

„Azért No-machenko, mert nem akar velem bokszolni" - mondta Haney a mérkőzés utáni interjújában. "Lomachenko, csináljuk meg ezt a meccset. Abdullajev volt a második számú, és én megsemmisítettem őt. Ha ilyen könnyű ellenfél vagyok, akkor No-machenko bokszoljunk, és tegyél félre az útból!”

Haney nagyon törekedett egy Lomachenko elleni mérkőzésre 2019-ben, és ezt Lomachenko részéről sem vitatják. A Top Rank "Blood, Sweat & Tears" visszaszámláló show-jának első epizódjában, amely a hétvégi mérkőzés előzetese, Lomachenko menedzsere, Egis Klimas visszaemlékszik arra, hogy találkozott Bill Haney-vel.

„Megkérdezte tőlem, hogyan tudnánk összehozni, hogy Vaszilij Lomachenko ellen bokszoljanak? A válaszom az volt Billnek, hogy ez nem fog megtörténni. Ti még csak most kezdtétek a karriereteket. Ennek nincs itt az ideje. Amikor a fiad elér valamit a sportban, akkor beszélhetünk” – mondta Klimas.

Négy évvel később bizonyos szempontból fordult a kocka. Haney a vitathatatlan könnyűsúlyú bajnok, akinek tárgyalási előnye van, és akinél az övek vannak. Lomachenko azonban még mindig őrzi az ajtót, amely mögött úgy tűnik, hogy az igazi, egyhangú dicséret lakozik. A RING magazin rangsorában Haney az első számú könnyűsúlyú, de a fontonkénti rangsorban nem szerepel, míg Lomachenko a nyolcadik helyen áll. Ezt a tényt Haney a mérkőzést bejelentő bemutatkozó sajtótájékoztatón hozta fel, és ez a kérdés úgy tűnik, hogy egy ideje már bosszantja őt, és egy ponton 2022-ben arra késztette, hogy "bojkottálja" és eldobja a RING övét.

Haney tüskéi arról, hogy Lomachenko hibát követett el, amikor négy évvel ezelőtt nem vállalta a mérkőzést, körülbelül annyira öntudatosak, amennyire csak egy bokszolótól hallani lehet, miközben még dicsekedni is tud. Nem mondja ki hangosan, hogy 2019-ben kikapott volna, de nem is hiszi ezt. Ahogy Haney abban az évben Jonathan Snowdennek mondta: "Amikor 13 éves lehettem, majdnem 14, döntöttem. Azt mondtam apámnak: nem veszítek többé.” Mindenki tudja, hogy a 2019-es Devin Haney vs. 2019-es Vaszilij Lomachenko mérkőzés más, mint a 2023-as verziók közötti küzdelem. És sokkal nagyobb küzdelem is, mint akkoriban lett volna. Haney a csúcson van, míg Lomachenko elszenvedte pályafutása második vereségét Teofimo Lopez ellen. Ma már a kettejük közötti mérkőzés olyan küzdelemnek számít, amely méltó egy fizetős meccsre.

Az időzítéshez mindkét bunyós alapvetően ért. Fiatalkorukban megtanították őket arra, hogy van jó és rossz ideje a dolgoknak, mikor kell ütni, mikor kell fedezni, mikor kell kontrázni. Az időzítés az ökölvívásban, mint minden másban, a ringben és a tárgyalóteremben egyaránt, a legfontosabb. Lehet, hogy négy évvel ezelőtt másképp gondolták, hogy mikor van itt a megfelelő idő, de most mindketten egyetértenek abban, hogy az időzítés - különböző okokból - most a megfelelő.

Lomachenkónak lehet ez az utolsó esélye, hogy visszaszerezze uralkodói státuszát, amelyet ritkán nélkülözött, mióta felhúzta a kesztyűt. Haney számára itt az ideje, hogy megkapja azt a tiszteletet, amelyet úgy érzi, hogy megérdemel, és amelyet már jóval azelőtt megérdemelt volna.

