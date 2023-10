Oscar De La Hoya a bokszvilág legújabb kulcsfigurája, aki a Canelo Alvarez vs. Jermell Charlo mérkőzéssel kapcsolatban nyilatkozott.

A Hall of Fame bunyósból lett promóter egykor mindkét bokszolót támogatta, de nem volt elégedett Alvarez egyoldalú verésével és Charlo erőtlen teljesítményével.

„A Canelo-Charlo egy szuper unalmas mérkőzés volt. [Charlo] csak a fizetésért jött. Canelo, ahogy mondtam, nyilvánvalóan futószalagon dobálta a bombákat. Könnyedén nyert. De mindegy is, ha azt akarjuk, hogy a boksz túléljen és gyarapodjon, akkor szuper meccsekre van szükségünk, mondhatni állandóan" - mondta De La Hoya az Instagram-oldalán közzétett videóban.

De La Hoya ezután egy kitérőt tett a bunyóról, és a sportág egészének jelenlegi állapotára terelte a szót, arra hivatkozva, hogy a döntéshozóknak a jövőben a lehető legkívánatosabb küzdelmeket kell a rajongóknak tálalniuk.

„Nézzük, ahogy a boksz lassan meghal. Felszólítom az összes promótert, hogy fogjanak össze, és csináljanak olyan meccseket, amelyeket a rajongók látni akarnak - végre. Elegem van abból, hogy a bokszolók a pénzért harcolnak; kezdjenek el örökséget építeni. A bokszolóknak egymás ellen kell harcolniuk. Össze kell fognunk. A promóterek, Eddie Hearn, Al Haymon, Bob Arum, bárki is van ott. Fogjunk össze. Felhívlak titeket. Fogjunk össze. Találkozzunk. Az elmék ereje és találjunk ki valamit, mert a boksz meghalhat. Mindannyiótokat hívlak. Csináljuk meg."

Az ökölvívás vitathatatlanul az utóbbi idők legjobb évét élte, amelyet többek között olyan nagyszabású mérkőzések jellemeztek, mint a Terence Crawford vs. Errol Spence Jr., Gervonta Davis vs. Ryan Garcia, Devin Haney vs. Vasiliy Lomanchenko, Teofimo Lopez vs. Josh Taylor, David Benavidez vs. Caleb Plant és Naoya Inoue vs. Stephen Fulton. Ha elfogadható mérkőzésekre kerül sor, a rajongók özönlenek.

A Showtime és a PBC által szervezett Alvarez-Charlo, Crawford-Spence és Davis-Garcia mérkőzések az elmúlt hat hónapban egyenként 20 millió dollár feletti bevételt hoztak Las Vegasban. A Davis-Garcia mérkőzés 1,2 millió pay-per-view vásárlást ért el - ez volt az első olyan mérkőzés, amely átlépte az egymilliós PPV-vételi határt a 2018-as, Alvarez Gennadiy Golovkin elleni visszavágója óta.

