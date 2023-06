A profiként 20-0-s mérleggel rendelkező amerikai bunyós, Edgar Berlanga elismeri Saul "Canelo" Alvarez minőségét, aki a világ egyik legjobb bokszolója, bár szerinte ezek az idők lassan véget érnek.

A 26 éves harcos úgy véli, hogy a mexikói legjobb napjai már mögöttük vannak, de még mindig reméli, hogy hamarosan megmérkőzik vele.

Berlanga, aki szombaton New Yorkban az ír Jason Quigley ellen bokszol, a BoxingScene.com-nak adott interjújában elmondta, hogy Canelo már nincs abban a helyzetben, mint egykor.

„Szerintem hanyatlik. Nem hiszem, hogy már azon a szinten van, mint korábban” - mondta Berlanga a BoxingScene.com-nak.

Berlanga és Quigley június 24-én, szombaton a Madison Square Garden Hulu Színházában csap össze egymással, a New York-i már egy éve nem lépett ringbe, miután 2022. június 11-én legyőzte Roamer Angulót. Berlanga nemrég írt alá szerződést Eddie Hearnnel és a Matchroom Boxing nevű cégével. A brooklyni születésű bunyós szavait alátámasztják Canelo közelmúltbeli teljesítményei, aki nemhogy nem tudta legyőzni az orosz Dmitry Bivolt, de ki is kapott tőle, majd John Ryder ellen is átlagos teljesítményt nyújtott.

Borítókép: Getty Images