Az Oláh Gábor utcai Sportcsarnokban 12 női fináléval zárult a negyedik versenynap, és kilencben hazai versenyzőkért is szoríthattak a nézők.

Kezdésnek a 48 kilogrammban Szeleczki Lilla az ukrán Olha Salimovával csapott össze, aki a meccs során kihasználta magassági fölényét és a magyar bokszoló ugyan végig bátran küzdött és ment előre, de riválisa valamivel hatékonyabb volt, így 4-1-es megosztott pontozással győzött.

A következő párban az 50 kg-s Mezei Petra (borítóképen) kifejezetten látványos csatát vívott a lengyel Natalia Kuczewskával, aki az első menetben meglepte őt, gyors sorozatokat ütött és többször talált is. A második szakaszt Mezei kezdte hatalmas lendülettel és ekkor a korábbiaknál sokkal több ütést indított. A folytatásra a lengyel fel tudta ugyan venni a magyar ritmusát, így mindkét öklöző sokat ütött, de összességében Mezei tűnt meggyőzőbbnek. A harmadik három percben már mindkét sportoló fáradtabban mozgott, sok volt a szabálytalanság, dulakodás a ringben, az ütések pontatlanabbakká váltak. Végül a bírák 4-1-es megosztott pontozással a lengyelt hirdették ki győztesnek.

Az 52 kilogrammos fináléban a mongol Jesugen Oyuntsetseg nem adott esélyt Horváth Laurának (0-5), az 57 kilogrammban viszont lényegesen szorosabb csatára került sor. Itt a vállműtétjét követő több mint féléves kihagyása után a Bocskain visszatérő Szűcs Szabina alaposan megnehezítette a lengyel Julia Szeremeta dolgát, a taktikus találkozón azonban utóbbi talált többet és 3-2-es pontozással megszerezte az aranyérmet. A sokszoros magyar bajnok Szűcs ugyanakkor nem lehet elégedetlen, mivel a korábbi napokon három győztes meccset vívott meg Debrecenben.

A 63 kilogramm döntőjében Bélik Tímea volt érdekelt, akinek előzetesen nem tűnt megoldhatatlan feladatnak a svájci Anna Jenni elleni csata, ám riválisa sokkal határozottabban bokszolt nála, többet ütött, rendre jó ütemben előzte meg őt, így összességében simán nyert (0-5).

A magyarok rossz sorozatát aztán kisebb meglepetésre a 70 kilós Nagy Bianka zárta le, aki az ukrán Anasztaszija Szaranyukkal csapott össze a fináléban. A hazai közönség örömére Nagy bal kézzel rendre megelőzte riválisát, és minden menetben annyival többet talált, hogy teljesen megérdemelten aratott egyhangú pontozásos sikert. Az olimpia műsorán is szereplő 75 kilogrammban az ukrán származású Nakota Veronika gyűjtötte be a második magyar aranyat. A Szegeden élő sportoló Elizabeta Wojcikkal mérkőzött és az első pillanattól uralta a találkozót, szakadatlanul ment előre, rengeteg ütést indított és sokat is talált. Végig űzte-hajtotta lengyel ellenfelét, akit így teljesen felőrölt, pedig Wojcik a tavalyi Európa Játékokon egyetlen meccsre volt az olimpiai kvótától.

A 81 kilogrammos Komjáthi Nóra, majd a +81 kilósok szereplő Hoffmann Réka egyaránt ukrán riválissal küzdött meg az aranyéremért, de egyiküknek sem volt esélye a sikerre.

Eredmények, női döntők:

48 kg:

Olha Salimova (ukrán)-Szeleczki Lilla 4-1

50 kg:

Natalia Kuczewska (lengyel)-Mezei Petra 4-1

52 kg:

Jesugen Oyuntsetseg (mongol)-Horváth Laura 5-0

54 kg:

Sandra Drabik (lengyel)-Lutsaikhan Altantsetseg (mongol) 5-0

57 kg:

Julia Szeremeta (lengyel)-Szűcs Szabina 3-2

60 kg:

Namuun Monkhor (mongol)-Hanna Ohrej (ukrán) 5-0

63 kg:

Anna Jenni (svájci)-Bélik Tímea 5-0

66 kg:

Aneta Rygielska (lengyel)-Badmaarag Ganzorig (mongol) 5-0

70 kg:

Nagy Bianka-Anasztaszija Szaranyuk (ukrán) 5-0

75 kg:

Nakota Veronika-Elizabeta Wojcik (lengyel) 5-0

81 kg:

Irina Lusztak (ukrán)-Komjáthi Nóra 5-0

+81 kg:

Marija Lovcsinszka (ukrán)-Hoffmann Réka 4-1

Borítókép: boon.hu/Ádám János