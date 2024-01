A gondolat, hogy ő lesz a boksz vitathatatlan nehézsúlyú világbajnoka, egy évvel ezelőtt ilyenkor még távolinak tűnt Anthony Joshua és promótere, Eddie Hearn számára.

Joshua másodszor is pontozással kapott ki Oleksandr Usyktól, és öt hónappal ezelőtti visszavágójukon nem sikerült visszaszereznie az IBF, IBO, WBA és WBO öveit. És még ha a Tyson Fury elleni, mindig is vágyott mérkőzés végül meg is valósult volna, Joshua csak a WBC koronát kaparinthatta volna meg a brit riválisától.

Most azonban a 34 éves Joshua számára elérhetőnek tűnik a vitathatatlan státusz elérése, különösen, ha Fury legyőzi Usykot a címegyesítő mérkőzésükön február 17-én a rijádi Kingdom Arénában. Fury és az ukrán Usyk a hírek szerint kétmeccses megállapodást kötött, de a szaúd-arábiai Turki Alalshikh egy hétfői londoni sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy azt tervezik, hogy a Fury-Usyk és a Joshua-Francis Ngannou győzteseket még az idén, Rijádban egymásnak eresztik.

„A [hétfői] sajtótájékoztató egyik nagy tanulsága ismét [Turki Alalshikh] elképzelése volt, hogy ennek a mérkőzésnek a győztese a Fury-Usyk nyertesével fog megküzdeni a vitathatatlan nehézsúlyú világbajnoki címért" - mondta Hearn, a Matchroom Boxing elnöke a TNT Sportsnak. „Nekünk és AJ-nek is ez az álmunk már évek óta. Épp most mondtam AJ-nek a [Ngannou elleni] szemtől-szembe show előtt: 'Két győzelem, és vitathatatlan nehézsúlyú világbajnok vagy. És hiszek benne, hogy meg fogja csinálni. Tudom, rajongó típus vagyok, de hiszek benne, hogy nyer Ngannou ellen, és képes lesz megverni Tyson Furyt is.”

Hearn ezután játékosan kérte Furyt, hogy biztosítsa, hogy legyőzi Usykot, amely megkoronázza a boksz négy öves korszakának első teljesen egyesített nehézsúlyú bajnokát.

„Csak annyit mondanék, hogy Oleksandr Usyk szeretlek, de február 17-én Tyson Fury, ezt a meccset meg kell nyerned. Ha AJ nyer Ngannou ellen, akkor össze kell hoznunk a nagy csatát. Sok szerencsét mindkettőjüknek, de ezt akarom látni.”

Alalshikh azt is kijelentette, hogy a szaúdiak anyagilag támogatnának egy harmadik Usyk-Joshua mérkőzést, ha Usyk, a korábbi vitathatatlan cirkálósúlyú bajnok lesz az első ellenfél, aki profiként legyőzi Furyt. A Fury-Joshua persze piacképesebb lenne, hiszen ők még nem találkoztak egymással.

