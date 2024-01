Francis Ngannou a szaúd-arábiai Rijádban lesz a másik nagy brit nehézsúlyú ökölvívó sztár ellenfele.

Ariel Helwani küzdősportriporter pénteken jelentette, hogy Turki Alalshhikh és "saját forrásai" megerősítették neki, hogy megszületett az egyezség, miszerint a korábbi IBF/IBO/WBA/WBO bajnok Anthony Joshua egy még meghatározandó időpontban a Kingdom Arénában fog megmérkőzni Ngannou-val. Helwani a közösségi médiára feltöltött videóban azt is kijelentette, hogy a 10 menetes mérkőzésüket hivatalosan egy sajtótájékoztatón jelentik be valamikor ebben a hónapban.

