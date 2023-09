Eddie Hearn, a kétszeres nehézsúlyú világbajnok Anthony Joshua promótere szerint a brit sztár valószínűleg decemberben újra harcolni fog - ha nem jön létre a Deontay Wilder elleni januári mega-mérkőzésről szóló megállapodás.

A Wilder-meccs, ha véglegesítik, Szaúd-Arábiában kerülne megrendezésre - a szaúdi székhelyű Skill Challenge Promotions felajánlja a pénzt az esemény megrendezéséhez.

Ha a közeljövőben nem születik megállapodás, és a Wilder-meccs egy későbbi időpontra tolódik, akkor Joshua 2023-ban harmadszor is ringbe léphet.

„A tárgyalások folyamatban vannak. Továbbra is ugyanabban a helyzetben vagyunk, januárra szeretnénk a mérkőzést. Ha nem sikerül lekötni azt a meccset és februárra vagy márciusra tolják, akkor valószínűleg decemberben még bunyózni fogunk. Wilder októberi harcról beszél, de már szeptember van. Várjuk, hogy januárban összecsapjunk Wilderrel. Már most is edz AJ. Decemberben szívesen harcolna. Ha úgy döntenének, hogy csináljuk meg a Wilder elleni meccset decemberben, benne lenne. De addig, míg nincs semmi véglegesítve, figyeljük a további lehetőségeinket decemberre. Ideális esetben a következő ellenfelünk Wilder” - mondta Hearn az IFL TV-nek.

Joshua áprilisban egyhangú pontozásos győzelemmel tért vissza a ringbe Jermaine Franklin ellen. A múlt hónapban ismét akcióba lépett, amikor is megsemmisítő kiütéssel verte a későn beugró Robert Heleniust.

Borítókép: Getty Images