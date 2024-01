Amir Khan nincs elragadtatva a lehetséges akadályoktól, amelyekkel korábbi ellenfele és egykori istállótársa, Terence Crawford szembesülne egy Canelo Alvarez elleni mérkőzésen.

A nyáron Errol Spence Jr. brutális legyőzése után Crawford, a vitathatatlan váltósúlyú világbajnok egyértelművé tette, hogy a mexikói Alvarez a szuperközépsúly vitathatatlan bajnoka az a harcos, akivel legközelebb nagyon szeretne megküzdeni. (Crawfordot természetesen szerződés kötelezi arra, hogy a Spence elleni azonnali visszavágót kövesse). A sportág két legjobb bunyósa közötti összecsapás korántsem biztos, hiszen a fizikai realitás az, hogy túl nagy a súlykülönbség közöttük. Alvarez visszautasított minden olyan kérést, amely a felzárkóztatásra irányult. Üzleti szempontból van némi optimizmus, mivel mindkét bunyós Al Haymon Premier Boxing Champions nevű szervezetével áll kapcsolatban.

A nemrég visszavonult Khan amellett érvelt, hogy Crawford kerülje el Alvarezt, mondván, hogy a súlykülönbség egyszerűen túl nagy kockázatot jelentene "Bud" számára. Khan abban a megtiszteltetésben részesült, hogy már küzdött Crawforddal és Alvarezzel, bár mindkét bunyós ellen alulmaradt. 2016-ban a hatodik menetben állította meg őt Canelo, míg 2019-ben ugyanebben a menetben Crawford is legyőzte.

„Egyszerűen úgy érzem, hogy a bokszban a súlycsoportokat céllal hozzák létre. Nagyon tisztelem éppen ezért el is mondom, hogy a súlycsoportoktól függetlenül a legjobb bunyós Crawford, bárkit megver. De, amikor elkezdesz hízni és feljebb lépni a súlycsoportban, és olyan fickókkal küzdesz, mint Canelo, még ha ő most lassult is, még mindig nagyon veszélyes. Az az ütőerő, még mindig súlyos. Szüksége van arra, hogy ilyen nyomást gyakoroljon magára? Megcsinálta azt, amit eddig még senki sem, kétszeres vitathatatlan bajnok. Szóval miért ne élvezhetné ki? De nyilvánvalóan az ember keresi a következő nagy kihívást. Canelo ellen akar küzdeni. Azt tanácsolnám neki, hogy ne menjen ebbe bele. De tudja, hogy mennyire jó. Nem igazán mondhatom neki, hogy csináld ezt vagy azt. Lehet, hogy mindannyian tévedünk és erősebb, mint Canelo. De nem értem, miért kell neki Canelo ellen bunyóznia? Ez nem bizonyít semmit” - mondta Khan a FightHubTV-nek.

Khan elmondta, hogy abban az esetben, ha Crawfordnak sikerül a ringbe csábítania Alvarezt, szívesen nyújtana segítő kezet egykori istállótársának.

„Ha hisz magában, akkor igen, hajrá. De ne tegye meg, ha meggondolta magát. Elmegyek és segítek neki, ha kell. Szeretem Crawfordot, egy kedves fickó, jól megismertem, amikor vele edzettem. A srác egy kincs, szóval, ha tudnék neki segíteni valamilyen módon, szívesen megtenném. De nézd, ha a helyében lennék, csak élvezném, ami most van és nem kockáztatnék.”

Borítókép: Getty Images