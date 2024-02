A talkSPORT szakértője, Spencer Oliver felvetette, hogy a bokszban is alkalmazni kellene a videó-asszisztált bíráskodást (VAR), amelyet 2019 óta használnak a Premier League meccseken. Ez a technológia segíthetne elkerülni a vitatott döntéseket, amelyek gyakran előfordulnak a sportágban. A WBC elnöke, Mauricio Sulaiman már korábban is támogatta a videó visszajátszások bevezetését a bokszban. Oliver szerint a Tyson Fury és Oleksandr Usyk közötti küzdelem lehet az első, ahol ez a technológia debütálhat.

A beszélgetés során Jim White egy korábbi eseményt hozott fel példaként, amikor Daniel Dubois ütését tévesen mélyütésnek minősítették Usyk ellen, ami vitatott döntéshez vezetett. A Boxxer vezérigazgatója, Ben Shalom is támogatja a VAR bevezetését, hangsúlyozva, hogy a nagy tétű mérkőzések esetében különösen hasznos lehetne. Shalom szerint a boksz, mint globális sportág, megérdemli a befektetéseket, amelyek növelik a tisztességes verseny esélyét és a nézők bizalmát a döntések iránt.

„A nagy meccsek esetében sok értelme van. Jelenleg sok olyan döntés van, amelyet folyamatosan megkérdőjeleznek. Promóterként is frusztráló, mert általában téged hibáztatnak. Bármit szívesen fogadok, de ehhez befektetésre van szükség, és mindenki bele kell, hogy szálljon a dologba. De, amikor ilyen nagy a tét, és amikor a bokszolók karrierje a mérkőzés végén hozott döntésen múlik, akkor nézzük meg a többi sportágat, legyen az tenisz, legyen az labdarúgás, a boksz most egy hatalmas sportág. A világ egyik legnagyobb sportja, ebben az országban mindenképpen, és a befektetéseknek most már be kell folynia, hogy a szurkolók bízhassanak a történésekben, lássák, mi történik. Ez még több izgalmat is hozhat majd" - mondta Shalom.

Borítókép: Getty Images