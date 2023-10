Mike Tyson Francis Ngannou edzése a korábbi UFC nehézsúlyú bajnok profi bokszbajnoki debütálása előtt nem lehet más, mint egy szaúd-arábiai promóterek által támogatott kutyaszínház.

Október 28-án, szombaton Ngannou a tervek szerint megteszi régóta várt visszatérését a küzdősportokba, amikor is belép a küzdőtérre, hogy Rijádban összecsapjon a veretlen WBC nehézsúlyú világbajnok Tyson Furyval. Ngannou mellett az edzőtábor nagy részében a legendás ökölvívó "Iron" Mike Tyson is ott volt. A korábbi egyesített nehézsúlyú bajnok gyakran látható videoklipekben, amint Ngannou-val dolgozik, mióta híre ment a "The Gypsy King" elleni küzdelemnek.

A Yahoo! Sports Kevin Iole jelentése szerint Mike Tyson csak „látványosságként” szolgált, és azt állítja, hogy az egykor harcedzett bokszolót busásan megfizették azért, hogy egyszerűen Ngannou edzője legyen promóciós célok miatt.

„A szaúdiak fizettek Mike Tysonnak, hogy Francis Ngannou edzőjeként tevékenykedjen. Híres bokszolókkal repülnek ide, köztük [Manny] Pacquiao, [Roberto] Duran, [Erik] Morales, 'Big' George Foreman, MA Barrera, Joe Calzaghe, Tommy Hearns, Frank Bruno. Floyd Mayweather is mehet. Nem edzette Francis-t, de úgy gondolták, hogy a Tyson jelenléte felkelti a figyelmet az eseményre. Dewey Cooper készítette őt fel.”

Az elmúlt években Szaúd-Arábia több sportvállalkozásba is erősen bekapcsolódott. 2018-ban a World Wrestling Entertainment, amely ma már ugyanolyan zászló alatt repül, mint a UFC, 10 éves szerződést kötött a szaúd-arábiai Általános Sporthatósággal, hogy rendezvényeket rendezzen a közel-keleti országban. Három évvel a WWE-vel kötött megállapodás megkötése után egy szaúdi konzorcium, amelyet a szaúd-arábiai szuverén vagyonalap vezetett, sikeresen megvásárolta az angol Newcastle United labdarúgócsapatot a jelentések szerint 409 millió dollárért. Miután a profi golf világában felháborodást okozott, Szaúd-Arábia most a profi ökölvívás világában is nagy szerepet szán magának.

Az ország otthont ad Francis Ngannou Tyson Fury elleni mérkőzésének, de a "Cigánykirály" már most azt tervezi, hogy gyors fordulatot tesz az Oleksandr Usyk elleni, decemberben esedékes, régóta várt vitathatatlan összecsapásra. Az a mérkőzés a hírek szerint szintén Szaúd-Arábiában kerül megrendezésre, feltéve, hogy minden a tervek szerint alakul.

A UFC 2024 márciusában debütál Szaúd-Arábiában egy Fight Night eseményen, amelyet az ország rijádi szezonfesztiváljával együtt rendeznek meg.



Borítókép: Getty Images