Petr Yan egy pillanatnyi őrültsége az UFC 259-en a harmatsúlyú bajnoki címébe került. A negyedik menetben Yan-t egy térdelés miatt leléptették, így elveszítette bajnoki címét, amit Aljamain Sterlng örökölt meg. Sterling egyik térde lent volt, és a viselkedése annak minősült, hogy harcképtelen, Yan viszont ezzel nem törődött és brutálisan fejbe térdelte. A bíró azonnal leállította a mérkőzést.

Egy orvos belépett a nyolcszögbe, hogy felmértérje, hogy mekkora a kár, de Sterling elesett, miközben megpróbált felállni, és dühösen pislogott, hogy visszanyerje látását. A játékvezető ezt követően hivatalosan leállította a harcot, és szándékos illegális térdnek ítélte, vagyis Sterling lett az új bajnok. Ez az első alkalom, hogy valaki így nyert címet.

Aljamain Sterling is the NEW UFC Bantamweight Champion after this illegal knee disqualified Petr Yan #UFC259pic.twitter.com/lQ6ITgu9ip