Október 9-én rendezik meg a brit Tyson Fury és az amerikai Deontay Wilder nehézsúlyú mérkőzését, amelynek tétje a Boksz Világtanács (WBC) világbajnoki öve.

A hivatalosnak tekinthető dátumot a meccset szervező Top Rank promóciós társaság jelentette be Twitter-oldalán. A két ökölvívó többszöri időpontmódosítás után július 24-én, Las Vegasban csapott volna össze egymással harmadik alkalommal, ám a WBC-világbajnok Fury betegsége miatt nem tudott kiállni a találkozóra, mivel időközben koronavírusos lett.

With a new date now set for their final meeting, we hit the button for an up close and behind the scenes look back at the night that was #WilderFury2 in February 2020. #FuryWilder3 | OCTOBER 9 | T-Mobile Arena | PPV pic.twitter.com/Bk1JpgWcNA