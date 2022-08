Elérkezett az idő, Deontay Wilder hamarosan visszatér korábbi emlékezetes győzelmei helyszínére, a Barclays Centerbe.

A BoxingScene.com értesülései szerint Wilder valószínűleg október 15-én, a brooklyni Barclays Centerben fog bokszolni Robert Helenius ellen, ami az egykori WBC nehézsúlyú bajnok első küzdelme lesz több mint egy év után.

Wilder, aki október 22-én tölti be a 37. életévét, a közelmúltban olyan videókat tett közzé az Instagramon, amelyeken szülővárosában, az alabamai Tuscaloosában edz. Felmerült az is benne, hogy visszavonul, miután tavaly október 9-én, a Las Vegas-i T-Mobile Arénában elszenvedte második vereségét is Fury ellen, de úgy tűnik meggondolta magát. Wilderről nemrégiben kiszivárgott képek alapján sokkal soványabb, mint a legutóbbi mérkőzésein.

A 38 éves Helenius nem egy elit szintű nehézsúlyú, de ereje legalább próbára teszi Wilder elszántságát, miután brutális kiütéses vereséget szenvedett Furytól. Helenius legutóbb Adam Kownacki ellen nyert, de ő sem küzdött tavaly október 9-e óta.

