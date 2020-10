Deontay Wilder szakított edzőjével, Mark Brelanddel a Tyson Fury elleni triológia előtt.

Fury a hetedik menetben leszámolt Wilderrel, és átvette az uralmat a WBC nehézsúlyú cím felett, miután Breland bedobta a törölközőt. „A bronz bombázó” dühös volt Breland döntése miatt, és egyes hírek szerint ez az oka a döntésnek. Közel nyolc hónappal a vereséget követően a korábban veretlen amerikai ökölvívó úgy döntött, hogy elválik Brelandtől.

Deontay Wilder had no idea why Mark Breland threw in the towel against Tyson Fury #CornerCam pic.twitter.com/PZwk0GSPB8

A Wilder menedzsere, Shelly Finkel megerősítette Breland távozását.

"Ez volt a döntés, amit meghoztak. A következő küzdelme után kiderül, hogy jól döntöttek-e vagy sem" - mondta a World Boxing News-nak.

“I just wish my corner would’ve let me go out on my shield, I’m a warrior.”



In February, Deontay Wilder disagreed with his corner’s decision to stop the Fury fight. Today, he officially split with his co-trainer Mark Breland. pic.twitter.com/fVkuz6yG0G