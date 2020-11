Deontay Wlder azzal vádolta Tyson Fury-t, hogy mindkét WBC nehézsúlyú világbajnoki címért folyó küzdelmet elcsalta.

Deontay Wilder a WBC volt nehézsúlyú világbajnoka úgy érzi, hogy a bevonuló jelmeze is hozzájárult ahhoz, hogy elveszítette a Tyson Fury elleni összecsapását. Wildertől megszokott, hogy a bevonulásai során szívesen ölt magára látványos jelmezeket, ezúttal lehet elvetette a sulykot. Watch as heavyweight champion Deontay Wilder makes an epic Ring Walk, ahead of his anticipated rematch with Tyson Fury.

A vitatott 2018-as decemberi döntetlen után a Bronz Bombázó ez év februárjában brutális vereséget szenvedett Fury ellen. Először a 40 kg-os jelmezre fogta Wilder a vereséget, de ezzel nem ért véget a gyanúsítgatás.

"Úgy hiszem, hogy valami kemény dolgot tett a kesztyűjébe, olyat, aminek tojás alakja és mérete van. Ezért látható a fejem oldalán egy tojás alakú duzzanat, ami nyomot hagyott a fejemen. De mindennek ellenére sem ő nyomta le a királyt, ahhoz meg kellett volna ölnie. VÉgül egy szar játékvezető és egy hűtlen edző kellett ahhoz, hogy megállíts, aki bedobta a törölközőt" - mondta Wilder, aki azóta lecserélte edzőjét.

A mérkőzést a hetedik menetben abbahagyták, miután Wilder edzője úgy érezte be kell dobnia a törölközőt, de az összecsapás után már Fury kesztyűjét sem találták szabályosnak. Egy videóüzenetet tett közzé Wilder, amely olyan felvételeket tartalmaz, amelyek alátámasztják az összeesküvéselméletet, miszerint a cigány király kesztyűit illegális dolgokkal tömték ki.

"Fury itt az ideje, hogy férfi legyél, és tiszteletben tarrtsd a megállapodást. Mi ez a baromság, hogy Carlos Takam ellen harcolsz helyettem? Amikor a legrosszabb korszakodat élted én akkor is esélyt adtam számodra egy címmecsre. Amikor a küzdelem döntetlen lett, adtam neked egy visszavágót. Tudod, pedig sokkal több pénzt ajánlottak azért, hogy Joshua ellen lépjek szorítóba. Van egy záradék a szerződésünkben, ami alapján jár nekema visszavágó. Itt az ideje, hogy férfi legyél és tartsd be a szavadat, ahelyett, hogy megpróbálnál kibújni a megállapodásunkból."

A múlt hónapban Fury edzője, SugarHill Steward kegyetlenül kigúnyolta Wildert, miután a morecambei edzőterembe egy új falfestményhez lépett, amely a harcot ábrázolta.

"Ez az a jobb kéz, amely megváltoztatta a világot... Csak ellenőrizzük, hogy van-e valami a kesztyűjében, ugye? Nem érzek semmit. De a boncolás szerint valami fém tárgy volt a kesztyűben, ahogy hallottam."

