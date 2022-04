Veretlenül fejezte be pályafutását Tyson Fury, a Boksz Világtanács (WBC) nehézsúlyú világbajnoka, miután szombat este a londoni Wembley Stadionban a hatodik menetben kiütötte honfitársát, a brit Dillian Whyte-ot.

A találkozót abszolút rekordot jelentő 94 ezer néző előtt rendezték a brit fővárosban. Az első menetekben mentek a puhatolózások, úgymond felmérték egymást. Ezt követően sem lett sokkal nagyobb az iram, de egyre inkább kijött Fury fölénye. Whyte túl messze volt tőle, nem értek oda az ütései. Ez a mérkőzés nem a tiszta küzdelemről szólt, a bíró rengetegszer figyelmeztette mindkét félt.

Összességében Fury már teljesen átvette a mérkőzés felett az irányítást, amikor a hatodik menetben egy felütéssel véget vetett Whyte álmainak. Emlékezhetünk, Povetkin is hasonlóan végzett Dilliannel. Ugyan felállt az ütésből, de látszólag ne volt magánál, majd a kötelek közé botlott, és a bíró vége is vet a találkozónak. Fury a meccs utáni interjúban megerősítette, ez volt karrierje utolsó fellépése.

„Megígértem a kedves feleségemnek, Parisnak, hogy a Wilder mérkőzések után ez az utolsó. Úgy éreztem, tartozom mindenkinek itt a Wembleyben, egy mérkőzéssel. Ez a cigánykirály útjának a vége.” - A bejelentés után azonban odahívta magához a UFC nehézsúlyú bajnokát, és bejelentették, hogy egymás ellen fognak a közeljövőben bokszolni.

