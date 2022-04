A WBC nehézsúlyú világbajnoka, Tyson Fury és kihívója, Dillian Whyte először találkozott egymással a Wembley Stadionban rendezett szombati összecsapásuk előtt.

Ez volt az első nyilvános találkozó a két bokszoló között, mivel Whyte hiányzott az összes korábbi, küzdelmet megelőző promóciós eseményről. Frank Warren, aki a Furyt képviseli, már alig várja a szombati párharcot.

„Ez a 94000 ezer eladott jegy európai rekord. Fantasztikus lesz, ehhez kétség sem fér. Dillian megkapta az esélyt, amivel élni is akar. Remek formában van, megnéztünk néhány felvételt róla, nagyon keményen edzett. De keményen kell edzeni, amikor egy olyan sráccal harcolsz, mint Tyson Fury, hiszen ő is felkészült. Az elmúlt hetekben elég sokat beszéltünk, és azt mondta, ez a valaha volt legjobb edzőtábora. Ez SugarHillnek és az egész csapatnak az eredménye, hogy eljuttatták ide, ahol most van. Mindkét srác kiváló állapotban van. Szóval mi várható ezen az éjszakán? Nagy küzdelmet!” – mondta Warren.

