Az uncia.info írását változtatás nélkül közöljük.

Otto Wallin is hallotta Eddie Hearn listáját Anthony Joshua lehetséges ellenfeleiről abban az esetben, ha Oleksandr Usyk katonai elkötelezettsége miatt, nem tudja jelenleg vállalni a visszavágót.

Hearn Wallin nevét is megemlítette, mint ahogy Luis Ortizt és Joe Joyce-t is. Wallin úgy gondolja, hogy megérdemli az esélyt Joshua ellen, és az ő küzdelmük sokkal jobb lenne, mint a másik két harcos elleni. Dmitriy Salita, Wallin promótere is úgy érzi, hogy Hearn jóhiszeműen tartozik Wallinnak, miután Wallin Hearn másik ügyfelével, Dillian Whyte-al harcolt volna, aki sérülés miatt visszalépett. Nem sokkal ezután Whyte és csapata elkezdte a tárgyalásokat Tyson Furyval a WBC címmérkőzésről. Kettőjük csatájára végül április 23-án a londoni Wembley Stadionban kerül sor.

„Talán tartoznak nekem, talán nem. De úgy érzem, nagyon megérdemelném ezt a meccset Joshua ellen. Biztos vagyok benne, hogy én vagyok a legjobb választás. Hasonló ellenfél vagyok, mint Usyk. Délimancsos harcos vagyok és európai stílusban bokszolok. Ortiz is déli mancsos, de kubai stílusa van.”

Wallinnak Joshuával is van története. Kétszer is pontozással nyert ellene AJ - először 2009-ben Londonban, majd 2011-ben Svédországban.

„Az a tény, hogy Anthony Joshua szoros küzdelemben megverte Ottót, amikor még gyerek volt Svédországban, semmit nem jelent. Ez csak azt mutatja, hogy Ottónak mekkora tehetsége van. Most, hogy már vagy hét éve az Egyesült Államokban van, nagyon máshogy alakulna a meccs” - mondta Salita.

Forrás: boxingscene.com

Borítókép és képek: boxingscene.com