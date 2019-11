Bejezi pályafutását Nicola Adams, a női ökölvívás első olimpiai bajnoka.

A 37 éves brit sportoló, aki a 2012-es londoni játékokon a légsúly (51 kg) megnyerésével írt történelmet, kedden jelentette be döntését, melyet orvosi javaslatra hozott meg.



A címét 2016-ban Rióban megvédő Adams közölte, hogy a szakemberek szerint súlyos, maradandó látáskárosodás fenyegeti, ha további komoly ütések érik a szemét.



"Óriási megtiszteltetés volt a hazámat képviselni, az olimpiai aranyérmekkel és a WBO-címmel pedig az álmaim váltak valóra. Ám mindennek megvolt az ára" - nyilatkozta Adams.



A leedsi születésű bokszoló három ezüstérem után 2016-ban az amatőr világbajnoki címet is begyűjtötte, majd 2017-ben profinak állt, idén nyáron pedig a Boksz Világszervezet (WBO) légsúlyú vb-övét is elnyerte. Profi karrierjét öt győzelemmel és egy döntetlennel zárta.

Borítókép: John Walton/PA Images via Getty Images