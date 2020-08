A koronavírus-járvány okozta leállást követően augusztus első felében megrendezett a központi edzőtáborokkal visszatért a normál kerékvágásba a kick-box élet Magyarországon.



A hazai szövetség elnöke, Galambos Péter szerint jól sikerültek a táborok, és az is bebizonyosodott, amit előtte sejtettek: nagyon nagy szükség volt arra, hogy az ország különböző pontjairól érkezett kick-boxosok találkozzanak, és együtt készüljenek – adta hírül a Magyar Kick-box Szakszövetség.

Augusztus első felében lezajlott a sportág mind a hét szabályrendszerének a központi edzőtábora. Csongrádon a pointfighting és a három ringes szakág mellett a formagyakorlatosok is helyet kaptak, ugyanott bíró- és edzőtovábbképzést is tartott az MKBSZ. A light-contact és a kick-light szakágak edzőtábora eközben Vépen zajlott le.

A szövetség fedezte a tavalyi győri utánpótlás Európa-bajnokság magyar érmeseinek és az idei ranglisták első két helyezettjének a tábori költségeit, akárcsak a továbbképzésekre elsőként jelentkezett ötven főnek - mondta Galambos Péter.



Forrás: Nemzeti Versenysport Szövetség Sajtó



Hozzátette: arra hívták fel az érintettek figyelmét, hogy szigorúan önkéntes alapon vegyenek részt az eseményeken, még akkor is, ha a rendezők mindenhol fokozottan figyeltek az egészségügyi előírások betartására.

"Jól sikerültek a táborok, és nagyon kellettek már. Előzőleg is sejtettük, hogy szükség van a megrendezésükre, és ez száz százalékig bebizonyosodott, az emberek borzasztóan vágytak arra, hogy ismét együtt lehessenek és készülhessenek a jövőre. A csongrádi tábor ringes részére a várakozásnál többen, közel ötvenen eljöttek, ami azt is jelzi, hogy ezekre a, mostanában kicsit kevésbé eredményes szakágakra is komoly érdeklődés van, ezáltal szép sikerek várhatóak a jövőben. A formagyakorlatosok felkészülését egy elismert olasz szakember segítette, és a bíró, illetve edzőtovábbképzésen is kifejezetten aktívak voltak a résztvevők. Az egész tábort dzsembori hangulat jellemezte, persze, komoly szakmai munka mellett" – számolt be Galambos Péter.

Sikeres volt a vépi tábor is – jelentette ki egybehangzóan Dancsó Zoltán és segítője, Olasz Attila, a light-contact és a kick-light szakág két vezetője.

"Mindenképpen sikeresnek ítéljük a tábort, főleg, hogy egy hektikus, és számunkra csonka évről beszélünk. Ugyebár nehéz a gyerekeknek megfelelő motivációt találni, hogy elmarad az idei utánpótlás világbajnokság. Ennek ellenére többen vettek részt a táborban, mint amire számítottunk, mert úgy gondoltuk, hogy kisebb lesz az érdeklődés, ha nincs kőbe vésett cél. Ehhez képest, akik eljöttek, mind hozzáállásban, mind felkészültségben a tőlük elvárható legjobbat nyújtották" – értékelt Olasz Attila.

"Körülbelül hatvanan voltunk. A srácok lelkesek voltak, jó volt látni, ahogy dolgoznak, és bízom benne, hogy az elvégzett munka a jövőben megjelenik majd" – tette hozzá Dancsó Zoltán, aki a táborból többször is hazalátogatott Szombathelyre, hiszen párja, a korábbi háromszoros világbajnok Marton Klára a közelmúltban adott életet gyermeküknek.

