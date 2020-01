A UFC ismét profi munkát végzett, hiszen visszahozta Conor McGregort egy elképesztő promóval.

A korábbi két súlycsoportos UFC-bajnok, az MMA legnagyobb sztárja, Conor McGregor másfél év szünet után tér vissza, ellenfele Donald Cerrone lesz. A vasárnap hajnali bunyó előtt a UFC kiadott egy hivatalos promót az ír visszatéréséről.

A dollármilliók, a hírnév, a saját whiskey és különböző balhék előtti időszakából is akadnak bevágott jelenetek.

Titus Welliver narrates the story of Conor "The Notorious" McGregor ahead of his UFC 246 matchup with Donald "Cowboy" Cerrone on Saturday night in Las Vegas. Subscribe to get all the latest UFC content: http://bit.ly/2uJRzRR Experience UFC live with UFC FIGHT PASS, the digital subscription service of the UFC.