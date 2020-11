December 11-én Bacskai Balázs a német Nick Klappert ellen szerezheti a betöltetlen WBO nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki címét, a Vasas sportcsarnokában.

A szeptemberi debütálás után december 11-én Budapesten rendezi következő élő televíziós eseményét a New School Promotion. A gála főmeccsén Bacskai Balázs a WBO betöltetlen nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki címéért lép ringbe a német Nick Klappert ellen. Az esemény többi mérkőzését és a gála részleteit a következő napokban kommunikálják.

A gála programjában egy igazi magyar derbi is helyet kap, ahol a tét az IBO gazdátlan nagyközépsúlyú nemzetközi bajnoki öve lesz Kis Máté és Szili István 10 menetre kiírt meccsén. A korábbi WBO interkontinentális bajnoki bajnok Kis Máté karrierje eddigi legnagyobb kihívása előtt áll, hiszen Szili egy rutinos, kitűnő versenyző, aki amellett, hogy számos nagy csatán van túl, legutóbb Ausztráliában szerzett WBO Oriental címet, mellyel felkerül a szervezet top 15-os listájára.

"Hatalmas lehetőség ez számomra, hiszen egy komoly címért bokszolhatok, ráadásul Szili karrierem legjobb ellenfele, akit nagyon tisztelek. December 11-én nagy feladat előtt állok, de ahogy mindig úgy most is csúcsformában érkeztek a meccsre és hiszem, hogy én leszek a derbi győztese. Sajnos a lelátók üresek lesznek a meccsen, de tudom, hogy a TV készülékek előtt rengetegen fognak buzdítani. Nekik és minden sportkedvelőnek üzenem, hogy érdemes lesz a Sport Tv-re kapcsolni december 11-én este, mert óriási csatát fogunk vívni" - mondta Kis a New School Promotion-nek.

Az eseményt a Sport Televízió élőben közvetíti.

