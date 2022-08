Az ESPN 41 főmérkőzésén csapott össze egymással Chito Vera és Dominick Cruz. Vera a negyedik menet végén egy kegyetlen fejrúgással kiütéssel legyőzte Cruzt szombat este a Pechanga Arénában, és ezzel "karrierje újabb legnagyobb győzelmét” aratta, és egyre közelebb kerül a címmérkőzéshez.

Cruz korán támadásba lendült, de Verának volt egy nagy pillanata az első menetben, amikor bal kézzel eltalálta Cruzt, aki azonban gyorsan talpra állt, és háromütéses kombóval válaszolt. Cruz folytatta az előremenetelést, mivel ütései folyamatosan érkeztek, a végén egy leütés is belefért.

A 2. menetben Vera bemutatott egy szép rúgást, amit az első pillanatban blokkolt ellenfele, de ez már megadta az alaphangot a menetnek. Cruz támadásai változatosak voltak, mivel fejre és a testre irányuló ütéseket is mért. A menet úgy ért véget, hogy mindkét férfi farkasszemet nézett egymással, Vera pedig Cruzra kacsintott.

Cruz a harmadik menetet is aktívan kezdte, több ütése is célba ért, de Vera jól tartotta magát, és végül egy jobb kézzel nagyjából 90 másodperccel a menet vége előtt leütötte Cruzt. "Chito! Chito!" skandálások záporoztak, akárcsak korábban, annak ellenére, hogy Cruz a szülővárosában küzdött.

A 4. menet ugyanúgy kezdődött, mint az előző három, Cruz próbált menni előre. Még Verát is leütötte az első 30 másodpercben, miután elkapott egy testrúgást, és egy jobb kézzel a szőnyegre küldte Verát. Ez így folytatódott, Cruz ment előre, egészen addig a pillanatig, amíg a küzdelem 2:17-nél véget nem ért. Ekkor egy bődületes fejrúgásba szaladt bele Cruz, és azonnal a padlóra került. Vera még rácsapott egy-kettőt, majd Herb Dean bíró másodpercekkel később megállította a küzdelmet.

CHITO VERA JUST KNOCKED OUT DOM CRUZ WITH A NASTY HEAD KICK #UFCSanDiego pic.twitter.com/P6YS1RP15P — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) August 14, 2022

A győzelemmel Vera a ranglista 7. helyen áll, négymeccses győzelmi sorozatba kezdett, és egy még nagyobb küzdelemre készül, akár a bajnok Aljamain Sterling és T.J. Dillashaw októberben összecsapás nyertesével is harcolhat.

Borítókép és fotók: Getty Images