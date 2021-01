A UFC 257 érkezett, ahol öt igen csak jónak ígérkező mérkőzést láthattunk a kártyán. McGregor 12 hónap után tért vissza az Octagonba egy régi riválisa, Poirier ellen, akit 2014-ben egyszer már legyőzött az első menetben az ír.



Fotó: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Marina Rodriguez vs. Amanda Ribas

A hölgyek szalmasúlyú súlycsoportjában Rodriguez a nyolcadik a ranglistán, míg Ribas a tizedik. Ribas volt az, aki az első másodperctől próbált nekimenni az ellenfelének. Rodriguez inkább a kontrákra várt. Végre lehettek nézők a gálán, így a fantasztikus hangulat sem maradt el. Nagyon hamar a földön folytatták a harcot a brazil harcosok. Ribasnál volt a Control Time a menet végéig, amivel be is gyűjtötte a menetet. A második menet elején Ribas belenézett egy óriási pofonba, és Rodriguez nyert is!



Fotó: NedsAU/Twitter

Érdekes volt, Marina már azt hitte, hogy nyert, de félreértette a bírót, aki akkor még nem állította meg a mérkőzést, de Ribas annyira meg volt fogva, hogy az ezt követő támadásokat már nem bírta ki.

When you have to know her out twice #MarinaRodriguez #ufc257 pic.twitter.com/xdkETTJa9U — Chuck tha Duck (@ChuckthaDuck1) January 24, 2021

„Tisztában voltam vele, hogy mi lesz Ribas játéka, így felkészültem rá teljesen. Nagyon közel jött a bíró, és nem nagyon védekezett Ribas, ezért gondoltam azt, hogy vége a találkozónak. Szerintem ez a győzelem egyértelműen engem a top5-be helyez!” – mondta Rodriguez.



Fotó: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Andrew Sanchez vs Makmud Muradov

Jöhetett egy középsúlyú mérkőzés. Sanchez megpróbálta levinni Muradovot a földre, de nagyon jól védekezett és ütött is vissza ellenfelének. Muradov az első menetben összeszedettebnek tűnt, bepróbálkozott egy Borics-féle térdessel is, de nem talált. A második menet ott folytatódott, ahol az első. Muradov kapott egy komolyabb rúgást az öv alá, a bíró megállította ideiglenesen a mérkőzést. Muradov nagyon jól meghajtotta a menet végét, Sanchez el is kezdett vérezni. A harmadik menetben Sanchez továbbra is próbálkozott Muradov közelébe kerülni, de jól védekezett az üzbegisztáni harcos.

Szenzációsan befejezte Muradov a mérkőzést Sanchez ellen! Sanchez alig tudott megállni a lábain, majd Muradov még letámadta, és a bíró leállította a harcot.

MURADOV BY KO +200 CASH ITpic.twitter.com/qfzfv14Ddp — Barstool Sportsbook (@BSSportsbook) January 24, 2021

„Mindhárom mérkőzésemre rövid időm volt felkészülni, legközelebb lehet, kapok több időt. Nagy motiváció vagyok az országom számára, egyre népszerűbb ott az MMA. A kislányomnak ajánlom a győzelmem! Bárki ellen fel tudok készülni, ha a kezem nincs eltörve, jöhet bárki!” - mondta Muradov.



Fotó: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Jessica Eye vs Joanne Calderwood

Újabb női mérkőzés következett. Eléggé belekezdtek az elején. Calderwood jól csinálta, amit csinált az első menetben, de nem volt az ütéseiben, rúgásaiban elég erő. A második menetet is Calderwood kezdte jobban. Eye ment előre, de sok pofont kapott. Egyértelmű, hogy a testet és a lábat sokkal hatékonyabban ütötte Calderwood. Védekezésből egyik sem volt a helyzet magaslatán. A menet végén Eye szépen vitte le ellenfelét a földre, de ez a villanás nem volt elég ahhoz, hogy kivégezze ellenfelét. Jöhetett az utolsó harmadik felvonás. Eye próbálta nyomás alá helyezni Calderwoodot a ketrec szélén, de ezt a bíró egy idő után megunta, és szétválasztotta őket.



Fotó: UFC/Twitter

Calderwoodnak a sikert a jó lábmunkája hozta meg végül, egyhangú pontozással nyert.

„A skót vérem megmutatta magát.” – mondta Calderwood.



Fotó: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Dan Hooker vs Michael Chandler

Jöhetett tehát Chandler bemutatkozó mérkőzése a UFC-ben. Mindenki azt jósolta, hogy Hooker egy nagyon nehéz ellenfél lesz az amerikai számára. Az első menetben már szemmel látható volt, hogy óriási a méretbeli különbség a két bunyós között.



Fotó: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Chandler első menetes KO-val debütált a UFC-ben! Kiütötték Hookert! Zseniális győzelem volt! Így kell bemutatkozni a UFC-ben. Khabibnak ez vajon elég szenzációs volt?

"Nagyon hosszú volt az idáig vezető utam, voltam lent és fent is karrierem során. Itt vagyunk, adjátok szép lassan azt a címmeccset! Ez a legjobb pillanat a profi pályafutásom alatt."

Ezt követően kihívta Conort, Dustint és Khabibot is! Chandler megérkezett a UFC-be.



Fotó: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Justin Gaethje ezt jósolta a Conor McGregor vs Dustin Poirier meccs előtt.

„Nem tudom mi lesz. Két magas szintű harcosról beszélünk. Conor nagyon jó. Valószínűleg ő fog nyerni. Érdekes lesz látni, hogy Dustin mivel készül erre a találkozóra. Úgy gondolom, hogy nagyon különbözik a gondolkodásmódjuk, és sokkal másabb emberek, de ez egy harc, és ezt mindketten tudják.”



Fotó: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images



Fotó: Chris Unger/Zuffa LLC

Conor McGregor vs Dustin Poirier

Conor McGregor visszatért! Ellenfele pedig a ranglista második helyezettje, Dustin Poirier volt. A tisztelet itt is meg volt a két bunyós között a meccs előtt. McGregor egyből támadott. Poirier levitte a földre Conort, de kijött a szituációból az ír. Jöttek a vállasok. Még beszélgettek is közben. Conor jobbosa megbillentette Poiriert. Egy fókuszált és koncentrált McGregort láthattunk az első menetben. McGregor eddig jobban ütött, míg Poirier jobban rúgott.

Fantasztikus győzelem! Dustin Poirier KO-val nyert Conor McGregor ellen!

„Nagyon boldog vagyok, sok munka volt ebben, tehát nem vagyok meglepődve. Köszönöm a lehetőséget Conornak, nagy profi volt. Lehet, hogy ismét össze kellene csapnunk egy döntőre. Örülök, hogy jól működik az alapítványom, és boldog vagyok, amit a tükörben látok, ha belenézek. Nem akartam belemenni nagy bunyókba az elején, de a végén megláttam a lehetőséget. Azt hiszem, hogy nem vagyok rossz bunyós. Szerintem ez volt egy címmeccs, én vagyok most az igazi bajnok!” – mondta Poirier.

„Nagyon jók voltak a lábrúgásai. Nem éreztem annyira jól magam, amikor sokat kaptam az arcomba ütést. Látni fogtok még engem a ketrecben, muszáj. Dustin egy jó gyerek, nehéz ezt most lenyelni, De visszatérek, és minden jóra fordul.” – mondta Conor.



Fotó: Chris Unger/Zuffa LLC



Borítókép: Chris Unger/Zuffa LLC