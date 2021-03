Dana White végül megerősítette Khabib Nurmagomedov visszavonulását, mondván, hogy a veretlen könnyűsúlyú bajnok befejezte, és nem fog újra harcolni.

Október 29-én Khabib Nurmagomedov győzött Justin Gaethje ellen, majd rögtön be is jelentette visszavonulását, amikor is a ketrec közepén letette a kesztyűjét. Az orosz harcos elvesztette édesapját és edzőjét a koronavírus járvány idején, és a nyolcszögben azt mondta:

"Megígértem édesanyámnak, hogy ez lesz az utolsó harcom. Ha szavamat adom, akkor azt be is tartom. Ez volt az utolsó harcom itt."

White nem volt hajlandó elvenni a bajnoktól az övet, és többször is tárgyalásokat folytatott a visszacsábításáról. Péntek reggel, a Khabibbal folytatott legutóbbi megbeszéléseit követően az UFC elnöke az Instagrammon erősítette meg a hírt, miszerint a 32 éves UFC harcos nem tér vissza, és megköszönte karrierjét.

Forrás: sportbible.com

Borítókép: sportbible.com